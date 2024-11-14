STEAM學校｜英華小學藉AI繪畫宣揚道路安全　校長鼓勵學生跟科技與時並進

▲ 英華小學致力發展STEM，派出14名高小學生參加「 『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」。

【英華小學/道路安全/AI/STEM/STEAM】馬路如虎口，交通規則要遵守。為讓公眾更了解道路安全意識，直資名校英華小學派出14名學生，在短短一個月內利用AI圖像生成軟件，結合文字及生活製作出畫作，參加道路安全議會主辦的比賽，從中學習不少科技資訊的知識。

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為培養年輕一代的道路安全意識，道路安全議會早前舉辦「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，希望透過科技與藝術的結合，以多元化的方式宣揚道路安全的訊息。

小四至小六的參賽者需利用AI圖像生成軟件，以「好心態出行，專心、留心、唔分心」及「留心勿搗蛋」為主題創作，並加入吉祥物「留心蛋Mr. Safegg」，傳達駕駛者、行人和乘客等，在道路上應保持良好的出行態度及習慣。

英華小學STEM｜英華小學14名學生踴躍參與

位於深水埗的直資學校英華小學，今次派出14名高小學生參賽，校長陳美娟表示，AI普及是不爭的事實，

宣揚道路安全是正面的訊息，同時可鼓勵學生善用科技，希望學生能與時並進。

校方對科技教學不遺餘力，非常支持老師在課堂內外利用探索。

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英華小學視藝科主任伍家麟帶領學生參與整個過程，「學生對參賽十分雀躍，最初擔心各人能力可否應付，結果他們的成品是意料之外」。他說，AI圖像生成最困難的部分是要為學生提供指定碼，每張圖截下向學生解釋，他們學懂後用文字表達所想，最後畫出作品。

小五及小六學生對AI圖像生成已有一定認識，惟小四學生接觸只有一個月的時間。伍主任透露，

學生的繪圖風格偏向卡通、漫畫、色彩繽紛，但最令人驚喜的是，學生除了基本的要求，亦加入香港街景、建築物，令參賽作品更生動及具真實感。

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英華小學STEM｜運用編程亦要搜集資料

其中一名參賽的小六學生許洛添，形容過程充滿挑戰性，「看到輸入指定碼後，出現不同的公仔，感覺很神奇」。他學習AI圖像生成已超過一年，製作過禮物贈予父母及老師，他希望，未來能有更多機會學習深層次的知識。

參賽者不僅需要運用編程技術和圖像生成技巧，亦要進行資料搜集來構思和完成作品。小四的司徒晉一接觸AI圖像生成只有短短一個月，但很快已經「上手」。

本身是畫畫的發燒友，所以設計時都得心應手，但有時輸入的指定碼，出來的效果跟想法會不同，要多番嘗試才成功。

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英華小學STEM｜英華4D Frame國際賽奪冠

除了AI圖像生成，英華小學的4名學生，於10月中代表香港到韓國參加 「國際4D Frame 比賽」，分別獲得「組別總冠軍」及優異獎，為港爭光。

其中，獲得「組別總冠軍」的小三學生黃駿宇及古建研，以香港獲得劍擊奧運金牌為主題，創作出劍擊擂台。

主要利用膠管及接駁器，拼砌出劍擊擂台，但最困難的是砌兩名劍手，看youtube學習都看了1000次以上。

古建研形容，過程好難，但好玩及值得花時間。

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比賽需要先將製作品做好初樣，再運送到韓國，黃駿宇表示，到埗急不及待組裝，但未能順利，「接駁位難以固定，或有些部件被壓扁，都要即場想辦法解決」。首次代表香港及學校參賽，他們異口同聲認為，學到的是永不放棄，即使遇困難，總有解決辦法。

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