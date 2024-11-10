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新手爸媽｜「泰國通」馮凱淇孕後期BB生長變慢　細碼B頭圍偏小需緊急入院開刀  

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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新手爸媽馮凱淇與馮迪燊回憶生女當日的驚險事！

【新手爸媽/泰國通/馮凱淇/馮迪燊】「泰國通」歌手馮凱淇（Cherry）與DJ老公馮迪燊（Tiksan）去年榮升做父母，兩人作為新手爸媽，回憶起生女的一幕仍歷歷在目，因為Cherry原本安排產檢後吃火鍋，豈料醫生照到BB頭圍偏小，需緊急入院開刀，幸好Tiksan全程陪伴在則！

Cherry精通泰文，是一名泰國通！（越玲瓏攝）

新手爸媽｜Cherry學泰文全因喜歡看泰國廣告

歌手Cherry能講得一口流利泰文，而且熟悉泰國文化，絕對是「泰國通」，Tiksan則身兼電台DJ及主持工作，所以口才也十分了得，所以兩夫婦發揮所長，拍攝搞笑泰文短片分享至社交平台，讓大家可以輕鬆學泰文！

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原來Cherry當初學習泰文的原因很隨性，她笑說：「其實我很喜歡看泰國廣告，一是很好笑，二是很感動，我想聽得明白，所以我就開始學泰文。」其實Cherry本身是一名學霸，於英國紐卡素大學（Newcastle University）金融碩士畢業，所以學習新事物對她來說並不困難，她表示當初是在HKU SPACE學泰文，並獲得數張證書：「現在都學了6、7年，初時是斷斷續續學，但近這3、4年就學得密集一點，就進步得快點。」

現時Cherry跟泰國人溝通完全沒有問題，而且經常被誤會為當地人，她說：「很多人誤會我是泰國華僑或是混血兒，有朋友告訴我，你快點回泰國拿戶籍，然後就有地可以建屋。」Tiksan即附和表示：「最多就是身邊的朋友問我：『泰國哪裡好玩呢？』為什麼問我？他說你老婆是泰國人，我老婆是香港人來的！」

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新手爸媽｜回憶生女驚險時刻   女兒頭圍偏小需緊急開刀

兩公婆你一言我一語，相當搞笑，由於兩人是新手爸媽，女兒Hera剛滿1歲，問到記不記得生BB的過程？Cherry透露過程十分驚險，不過她喜歡記著搞笑的東西，因此當下依然笑著面對，她回憶道：「我生BB也是很搞笑，我原本那天看完婦產科，我就去吃火鍋，因為快要生，總之亂吃，吃雪糕，豈料醫生告訴我照超聲波，BB頭圍由1至100，排得愈來愈前，很細小，擔心有危險，要立刻入院開刀！」

當下Cherry驚訝得「吓」了一聲，由於當天要做產檢，所以她並沒有進食過任何東西，她續說：「醫生說沒有吃東西就可以開刀，可以即日開刀不用等，就即刻入院開刀，整個過程醫生比較緊張，醫生很好，老公還在講笑，讓我放鬆心情，我叫他不要引我笑，笑到震會影響疤痕，就會『Z』形。」幸好最終生產過程順利，BB的頭圍是正常的。

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Tiksan亦坦言有幾次產檢，聽到醫生說BB頭圍偏小都感到害怕：「因為他一直說有些問題，頭會是較小，說了兩三次，每次都覺得是否這麼緊急呢？會怎樣呢？會擔驚受怕。」怎料當日突然緊急開刀，聽到那刻，Tiksan難免感到擔心，不過依然冷靜面對，他說：「真的擔心，但都順其自然，都要面對，沒有辦法對不對？我們舒緩自己，比較輕鬆心情面對，如果我們心情很緊張，會令到事件更差，生下來很幸運很健康。」

新手爸媽｜BB由中碼變細碼  醫生建議剖腹

原來Cherry本身想順產，但醫生說BB生長速度減慢，由中碼BB慢慢變細碼BB，所以建議她開刀，Cherry謂：「預約開刀那天本來是他（老公）生日。」Tiksan笑言不想跟女兒同一天生日，因為太太經常嚇他，說將來女兒拍拖，就會跟男朋友慶祝生日而不理會爸爸，Tiksan慶幸最終不是同一天，女兒足足提早了一星期出世。

馮凱淇與馮迪燊兩公婆回憶生女驚險時刻。（IG圖片）

新手爸媽｜神隊友Tiksan獨自湊女感動到喊

女兒果然是爸爸的前世情人，Tiksan真的很愛女兒，他回想：「我記得有一個中午，我自己照顧她，我拖著她的手，當時正在播放《A Thousand Years》，然後我邊拖手邊跟她說：『這就是爸媽求婚的其中一首歌這樣，你將來都要找一個好像爸爸這樣愛媽咪、愛錫你的男人。』我自己講到哭了，但女兒正在吃腳趾，整件事很感動。」

Cherry大讚Tiksan是神隊友：「我本身臂力不足，我已經不是抱很多，通常都是爸爸負責抱BB，但我都抱到有媽媽手，兩邊輪住有。」Tiksan笑說：「覺得照顧BB都辛苦，媽媽就媽媽手，爸爸就爸爸肩，哈哈。」

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新手爸媽｜有計劃移居泰國

由於香港人壓力大，可有計劃帶同愛女移居泰國？Cherry直言：「真的有想過，但可能要待我們的被動收入再穩定一些，因為那邊的人工偏低，就算在曼谷的人工都比較低一點，如果想做生意，51%公司股份是屬於泰國人，就要找一個泰國朋友做生意，但這不是我想做的東西。」而Tiksan亦表示泰國是他們的移居首選，因為他倆都是獨生子女，泰國相對近香港，方便長輩過來探望他們。

場地：Mini Hotel

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