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美國研究丨早餐1食法助穩定血糖降體脂　心臟科醫生推介5種降血壓早餐

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【早餐／減肥／高蛋白】都市人生活繁忙，愈來愈多人不吃早餐。但有醫生指出，食對早餐有助穩定血糖，而且有一種早餐組合效果更顯著，並有增肌減脂的作用。

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台灣減重醫生蕭捷健於Facebook引述美國密蘇里大學發表在《Nature》期刊上的一項研究指出，吃對早餐有助於穩定血糖，甚至能幫助我們在不刻意控制熱量的情況下，自然減少每日的卡路里攝取量，並降低體脂肪。

蕭捷健表示，研究中的28名參加者，均是年約20歲有體重過重及沒有食早餐的習慣。研究人員將參加者分成2組作對照，分別是高蛋白低碳水組及低蛋白高碳水組，前者早餐含雞蛋和瘦肉，總蛋白質攝取達35克；後者早餐包括牛奶、穀類和麥片，總蛋白質僅有13克。

經過12周的觀察，結果顯示，本來不食早餐的參加者在開始進食高蛋白早餐後，平均血糖降低了16.92 mg/dL；而另一組食低蛋白早餐的參加者，平均血糖也降低了5.40 mg/dL。

除此之外，蕭捷健亦提及，《美國臨床營養學雜誌》的一項研究也指出，在無飲食限制下，吃高蛋白早餐的人一整天的飢餓感較低，飽足感較強，卡路里攝取量也明顯減少，且更不容易感到飢餓。

蕭捷健表示，跳過早餐者，早上的學習力和記憶力可能會受影響，下午更容易感到頭暈、疲倦。而高蛋白早餐則有助於維持穩定的血糖濃度，精神更佳、不易飢餓，進而少吃零食。他說，即便是低蛋白早餐，對於穩定血糖仍有一定幫助，原因在於早上胰島素反應較強，攝取的澱粉容易被儲存在肌肉裡，轉化為肝糖。

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