校長專欄｜施政報告2024體現政府對教育品質重視　林文燦小學校長：為學生提供更多元化的學習機會

▲ 文詩詠校長認為2024年施政報告在教育方面的措施體現了政府對教育的重視和對未來發展的遠見。

作為一位香港小學的校長，本人對2024年施政報告在教育發展的感受如下：

在教育、科技與人才融合發展，施政報告中提出成立「教育、科技和人才委員會」，這表明政府認識到教育是培養未來人才的關鍵，科技是展示實力的平臺，而人才則是引領發展的核心。這種跨領域的統籌將有助於推動教育內容與社會發展需求的緊密結合，為學生提供更多元化的學習和發展機會。

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在集聚人才與留學香港品牌方面，報告中提到通過更新「人才清單」、擴大「高端人才通行證計劃」等措施集聚人才，以及通過獎學金等吸引更多境外學生來港升學，這些都是積極的舉措。作為教育工作者，我期待這些措施能夠提升香港教育的國際競爭力，同時為本地學生提供更廣闊的國際視野和學習機會。

在推進國際專上教育樞鈕建設方面，施政報告中提到了打造「留學香港」品牌，以及增加學生宿舍供應的計劃。這些措施將有助於吸引更多國際學生，提升香港教育的國際化水準，同時也為本地學生提供了更多的學習資源和交流機會。

在培育人才與多元出路方面，報告中強調了推動多元出路和應用科技大學的發展，這對於培養學生的實踐能力和創新精神非常重要。作為小學校長，我認為從小培養學生的科學、技術、工程和數學（STEAM）素養是至關重要的，這將為他們的未來學習和職業生涯打下堅實的基礎。

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在加強支援學校及師生方面，施政報告中提到政府會撥款設立教師專業發展基金，以及加強語言學習和特殊學習需要學生的支援。這些措施體現了政府對教育品質和教師專業成長的重視，有助於提升教育服務的整體水準，確保每個孩子都能獲得適合自己的教育支持。此外，為了提升香港教師隊伍高質量發展、培養教師之間多元視野素養，共建共享內地與香港優質教學資源，促進大灣區教育融合。由香港特別行政區政府教育局開展的「香港領航教師及校長培訓計劃」在廣州正式開班。50名來自香港的優秀教師、校長等，將與內地教師進行深度、多層次的教育實踐交流；他們將通過集中培訓、在線交流、跟崗學習等，加強與內地教育界人士在教學理念、教學策略和經驗等方面的交流分享。

在愛國教育，施政報告中提到了繼續強化中小學的中國歷史和國家地理教育，以及在內地交流增加愛國歷史元素。我認為這是培養學生國家觀念和身份認同的重要一環，有助於學生建立正確的價值觀和世界觀。

總的來說，2024年施政報告在教育方面的措施體現了政府對教育的重視和對未來發展的遠見。這些措施不僅有助於提升香港教育的品質和國際競爭力，也為學生提供了更多元化的學習和發展機會。作為教育工作者，我對這些措施表示歡迎，並期待它們能夠順利實施，為香港的教育事業帶來積極的變化。

保良局林文燦英文小學

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