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錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 33 分鐘前

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錢國偉遺霜陳宛蔚早前接受TOPick訪問。

【錢國偉/陳宛蔚/喪夫】「以前的我很抗拒談死亡，是Wilson教曉我人生不一定跟計劃走，不用執著」，一場劇變讓錢國偉遺霜陳宛蔚有所感悟，她跟女兒亦上了一場人生課題。

走出喪夫陰霾的陳宛蔚接受訪問，細訴亡夫的堅韌精神助她重新振作，她亦藉此對女兒灌輸生死教育：「想教曉她要知足和感恩。」悲傷過後，人總要學習成長。

訪談當天，陳宛蔚帶著6歲半愛女Abby前來，跟爸爸猶如餅印的Abby連性格也相像，活潑跳脫的她不怕生，在鏡頭前擺出趣怪表情。Abby更遺傳爸爸的拍攝天份，拍下不少有趣的「作品」，陳宛蔚大表認同：「她很喜歡拍片和影相，沒有人教過她，但她懂得構圖和攞角度，有那種sense。」

陳宛蔚跟愛女Abby接受TOPick訪問。（陳慧安攝）

錢國偉遺孀｜陳宛蔚：他賦予我很多生命力

回想4年前，確診胰臟癌第4期的錢國偉不敵病魔與世長辭，遺下陳宛蔚與女兒相依為命，臨終前未有任何交託，陳宛蔚解釋：「Wilson真的沒有交帶甚麼，一來他很樂觀，加上我覺得他會痊癒，不想說任何話打撃他意志。」

反之Wilson彌留之際，陳宛蔚向他作出承諾：「我叫他不用擔心，會好好照顧女兒，希望她成為一個像他一樣開心的人。我記得當時姑娘也跟他說：『多謝你呀錢生，香港人唔會忘記你㗎，你拍的節目陪伴我們成長』，那一刻令我好感動。」

說起亡夫錢國偉，陳宛蔚一度哽咽。 (湛詩雅攝)

錢國偉遺孀｜為愛女堅強撐過來

Wilson的人生雖短暫，卻活得精彩，為觀眾帶來歡樂外，他遺下那份堅強、不易放棄的精神，助陳宛蔚走出情緒低谷：「Wilson是很強壯的人，他給予我很多生命力，當知道事情沒法逆轉時就只好接受，加上帶著一個年幼女兒，一定要向前行，見步行步，所以我沒花太多時間就站起來。」

為免影響女兒，先要整頓好心情，陳宛蔚憶述：「我會將女兒交託給工人，自己就躲起來喊，讓情緒平復好才去陪女兒，起初一見到女兒我就會喊，這樣不太好，所以某段時間收埋自己。」為母則強，女兒是她振作的力量：

她都會有情緒，會掛念爹哋，只有我變強壯，才可以安慰她。

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錢國偉遺孀｜感激身邊知己扶持

加上Wilson生前一班好友的扶持，陳宛蔚一年內走出低谷，她帶淚說：「Wilson的朋友、親人以及我家人都很疼錫我……」朋友的疼錫亦彌補女兒的缺失，「他們每天打電話來，跟我傾兩三小時電話，Abby契爸媽又陪她返學和玩耍，雖然小朋友失去了爹哋，缺少一份很大的愛，但是爹哋生前朋友一點一點地替她彌補過來。」陳宛蔚哽咽感謝眾好友。

另外，透過帶女兒睇演唱會和《獎門人》錄影，從而令Abby對爸爸加深了解：「單靠我去告訴女兒爹哋的模樣，只是得一面，但身邊朋友比我更早認識Wilson，合作得更多，他們的相處點滴可以幫她拼湊出爹哋的『模樣』，令她明白爹哋是一個怎樣的人。」

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錢國偉遺孀｜化身天上星星守護母女倆

當年Abby只得兩歲多，陳宛蔚相信女兒明白爸爸已走，更以一個「美麗的謊言」跟女兒解釋。「我跟她說『爹哋唔返嚟㗎啦』，她問我點解，我就說爸爸變了天上的星星，她聽完是明白。記得某夜回家路上望見天上星星，她說不想回家兼說『爹哋爹哋，hello爹哋』，她跟我說『爹哋following us』」陳宛蔚憶述。

小孩似懂非懂，令人更覺悲慟：「看得出她對爸爸的牽掛，某時候Abby會問為何人家有（爸爸），而我沒有呢，亦會跟我說將來想做醫生，因為她覺得那些醫生幫不到爸爸。」

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錢國偉遺孀｜跟愛女進行生死教育

另外，女兒會問關於人生的問題，陳宛蔚藉以進行生死教育，她說：「她問為何人要那麼慘，我說媽媽將來也會這樣，這是一個很好的機會，讓我教曉她要珍惜所擁有的。」自Abby三歲起，陳宛蔚帶她去做義工，讓Abby接觸不同階層的人。陳宛蔚續說：

我想教曉她要知足和感恩，她所擁有的許多人未必有，當然她也失去別人所擁有的，但我想她明白世上有不同遭遇的人，我帶她跟一些病童玩樂，每位小朋友有著不同的經歷，想她明白自己是幸福。

跟不少中國人一樣，陳宛蔚曾忌諱談死亡：「以前媽咪常說要『好死』，跟我們交帶身後事安排，我聽到個『死』字好抗拒，好驚說這話題。」或許跟其成長環境不無關係：「年幼的我不接受長大，因為爸媽很保護我，18歲生日那天我很不開心，怕爸媽不要我，大個女就踢我出街啦。」

母女頭貼頭，好溫馨。（陳慧安攝）

錢國偉遺孀｜不再忌諱談及死亡

一場逆境令人成長，現在的她不再忌諱談死亡，陳宛蔚說：「我學懂去面對（死亡），亦懂得教女兒面對，告訴她這是必然的事，人生就是這樣，所以要懂得珍惜。」

以前喜愛規劃的陳宛蔚，如今明白計劃趕不上變化，人懂得享受當下才最重要。

以前的我很執著，執著每件事情的結果，是Wilson教曉我要好好享受過程，欣賞途中風景，並非純粹為了到終點。另外要學懂珍惜，沒有人知道下一刻會發生甚麼事，從來沒估到女兒11個月大時，他得知自己有病，沒估到人生會這樣，其實計劃是需要，但人生並非跟著計劃行，盡量享受身邊的事物。

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