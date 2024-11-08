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Kuromi主題車出戰澳門格蘭披治大賽 入手1:64 Kuromi模型車+限定周邊

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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第71屆澳門格蘭披治大賽FIA GT世界盃即將舉行，汽車模型先驅Tarmac Works與超跑車隊Uno Racing Team再度攜手，推出超可愛Kuromi聯乘商品！

11月14至17日，將舉行第71屆澳門格蘭披治大賽FIA GT世界盃。期間Tarmac Works x Uno Racing Team將推出「Kuromi」系列商品，包括1:64 比例模型車（$190）！而凡購買模型車，即可獲得以賽車為主題的Kuromi A4文件夾一個，另有3大換購優惠，詳情如下：

  • 1／以$40換購「Kuromi」行李牌一個。
  • 2／以$150換購 「Kuromi」賽車毛公仔或「Kuromi」賽車手毛公仔一個
  • 3／以$250換購整套毛公仔（包括賽車及賽車手毛公仔各一個）

不論隨李攜帶行李牌，抑或將毛公仔放車內，都超級適合！除此之外，UNO Racing Team亦有推出「Kuromi」主題T恤、衛衣，設計以Kuromi的標誌性黑粉色為主調，型格兼可愛。另外更有主題鎖匙扣、Cap帽、Tote Bag等，總有一款啱你心水！

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