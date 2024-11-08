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焚城丨王丹妮魏浚笙何啟華林家熙現身校園分享拍攝點滴　勉勵學生要有自信

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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《焚城》監製何韻明、導演潘耀明，及演員王丹妮、何啟華、魏浚笙、林家熙出席「焚城 X 安柱中學 千人聯校座談會」。

【焚城 / 王丹妮 / 何啟華 / 魏浚笙 / 林家熙】中華傳道會安柱中學在昨日（11月7日）舉辦「焚城 X 安柱中學 千人聯校座談會」，現場超過千名師生踴躍出席，場面墟冚。

至於出席的嘉賓包括《焚城》監製何韻明（Ivy）、導演潘耀明，以及演員王丹妮（Louise）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、林家熙（Locker）。

眾人甫出場即掀起學生們熱烈歡呼，興奮不已，而4位演員及後更上陣與師生進行排球激戰，氣氛火熱。

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中華傳道會安柱中學舉辦「焚城 X 安柱中學 千人聯校座談會」。

焚城丨盼學生謹記環保

座談會，上監製Ivy分享拍攝《焚城》的意義，認為電影不僅僅是災難片，亦表示戲中提及的高強度輻射物「銫－137」，距離我們生活不遠，希望同學們都謹記當中的環保訊息。

潘耀明導演則談及拍攝災難片的挑戰，表示難度分猶如公開試考獲5A，同學們起哄表示身同感受，導演又問到大家對電影的感覺，全場過千師生們，隨即一齊拍手高呼「好睇！」台上演員分享也引來笑聲不斷。

導演潘耀明

焚城丨珍惜生活每一秒

阿Dee表示今次飾演消防員，啟發他遇到危機時候，要冷靜思考，亦感受到消防員決策的重要性，更分享一個災場小貼士，惹來全場大笑：「如果各位不幸有日喺火場，又想被消防員拯救，唔好尖叫，救先嘅都唔會救個生猛尖叫嘅，通常救唔會講嘢嗰個㗎。」

台下同學又問到阿Dee，如何投入災場的演出，阿Dee大讚幕後團隊製作認真，搭建的場景迫真，當然自己演出時亦要十分專注，阿Dee藉機勉勵同學：「做咩都好最緊要相信，要信自己，信你所見，信你當下發生嘅事，就啱㗎喇！」聽畢全場同學拍掌。
 
Jeffrey則難忘戲中經歷生死瞬間的一場，稱當時為投入角色，用了10分鐘反思人生，最後得出以下結論：「原來自己後生時好多嘢都未做過，所以同學們如果有任何嘢想做，唔好畀太多框架框住自己，活在當下，好好珍惜生活嘅每一秒。」

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焚城丨砌積木消防車贈嘉賓

有同學問到Louise，如何加強戲內消防員之間的團結精神，Louise指跟一眾演員在開拍前接受特訓，上堂學習消防知識之外，又透過高空繩索及打排球訓練建立默契。
 
至於Locker憶述拍攝時忍痛完成動作戲，坦言今次上了一課「學識聽老師話，唔掂就要出聲」，不過他自嘲未有完全汲取教訓，敬業的他，還是會想親身上陣挑戰動作場面。

為答謝一眾主創親臨學校分享，安柱中學的師生合力砌出6架積木消防車，送贈予6位嘉賓，令大家相當驚喜。

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焚城丨進行排球友誼賽

座談會後，四位演員與學生們互動掀起高潮，阿Dee和Locker組隊對陣Jeffrey和Louise進行排球友誼賽，兩隊都各有師生助陣激戰。同學們包圍操場落力打氣歡呼，又出動相機捕捉眾星英姿。

Jeffrey連續幾次成功發球，引得全場尖叫連連，阿Dee每見球隊失分，則立即激勵同學，場上球來球往，比拼激烈，最後不分上下，友誼第一。

比賽結束後，4位演員受學生們熱情追捧，爭取機會合照簽名，Jeffrey跟阿Dee頻頻大派心心，Locker和Louise則有求必應不停自拍，與全校師生打成一片，焚起校園熱烈氣氛！

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