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公屋輪侯｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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公屋第3派獲蘇屋邨，家長感恩獲心儀校網毋須轉校。

【公屋輪侯/蘇屋邨/40校網】每年選校升小一的問題都令家長大感苦惱。近日有港人輪侯公屋在第3次派樓中，終獲心儀長沙灣蘇屋邨，令他倍感欣喜。因為這不僅是他們的理想居住地，也讓小朋友無需轉校，他更提到1貼士可獲派理想地區。

公屋輪侯｜喜獲心儀地區無需轉校 

近日有港人在 facebook 群組發文，分享了自己獲派公屋單位的幸運經歷，他表示第1派單位是柴灣興華(二)邨，第2派則是觀塘順安邨，然而，他和家人均對這兩個單位表示拒絕。樓主在第3派中終於獲得了心儀的蘇屋邨，令他倍感欣喜，並表示：「小朋友唔使轉校，好感恩……三派佢真係我心水區域。」

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公屋輪侯｜樓主教1貼士派心水地區

在帖子中，樓主還特別提醒其他公屋申請者，指「本人覺得拒絕理由可以盡量寫詳細啲」，認為有助獲派心儀單位的機會。他這番話引起了不少網民的共鳴，紛紛在留言中祝賀他，並表示蘇屋邨的生活非常方便，「恭喜，蘇屋邨好，永隆街買餸好方便，平靚正」、「恭喜你！ 我都希望3派願望成真」。

然而，也有網民指樓主純粹幸運，並指出拒絕理由通常不會被考慮，「好彩啫，拒絕理由多數唔會理，除非醫生證明」。對此，樓主回應指他每次都會親自以書面拒絕獲派的單位，並提供醫生信，雖然當局職員曾表示不接受，但最終結果證明「三派真係我心水」。

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公屋輪候︱首派事故公屋二派頂層無升降機　港男終極四派呢個屋邨：順利畢業

公屋輪侯｜平均輪候時間回落至3.7年

截至2024年6月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間下跌0.2年至5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年至3.7年。在2024年第二季獲編配入住公屋的一般申請約7 000宗，是自2022年第三季以來，獲編配宗數最多的季度，當中獲編配的長者一人申請佔約900宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為500宗。

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公屋富戶｜政府推公屋資源獎勵計劃　網民為$3000欲舉報住公屋上司

公屋輪侯｜傳統名校網相鄰

40校網覆蓋範圍廣，如深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾等，是全港頭幾個大校網之一，總共有21間小學，當中有 3間官立小學。40校網雖不如鄰近的41校網般多傳統名校，但網內亦有多間熱門小學，如熱門小學 荔枝角天主教小學中華基督教會協和小學聖公會聖紀文小學聖公會聖多馬小學聖公會基福小學

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