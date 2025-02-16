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公屋輪候｜公屋第3派獲蘇屋邨小朋友毋須轉校　家長教1貼士派心水地區

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

公屋第3派獲蘇屋邨，家長感恩獲心儀校網毋須轉校。

【公屋輪候/排公屋/蘇屋邨/40校網】每年選校升小一的問題都令家長大感苦惱。近日有家長輪候公屋在第3次派樓中，終獲心儀長沙灣蘇屋邨，令他倍感欣喜。因為這不僅是他們的理想居住地，也讓小朋友毋須轉校，他更提到1貼士可獲派理想地區。

公屋輪候｜喜獲蘇屋邨毋須轉校 

近日有家長在facebook群組發文，分享了自己獲派公屋單位的幸運經歷，他表示第1派單位是柴灣興華(二)邨，第2派則是觀塘順安邨，然而，他和家人均對這兩個單位表示拒絕。樓主在第3派中終於獲得了心儀的蘇屋邨，令他倍感欣喜，並表示：「小朋友唔使轉校，好感恩……三派佢真係我心水區域。」

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公屋輪候｜樓主教1貼士派心水地區

在帖子中，樓主還特別提醒其他公屋申請者，指「本人覺得拒絕理由可以盡量寫詳細啲」，認為有助獲派心儀單位的機會。他這番話引起了不少網民的共鳴，紛紛在留言中祝賀他，並表示蘇屋邨的生活非常方便，「恭喜，蘇屋邨好，永隆街買餸好方便，平靚正」、「恭喜你！ 我都希望3派願望成真」。

然而，也有網民指樓主純粹幸運，並指出拒絕理由通常不會被考慮，「好彩啫，拒絕理由多數唔會理，除非醫生證明」。對此，樓主回應指他每次都會親自以書面拒絕獲派的單位，並提供醫生信，雖然當局職員曾表示不接受，但最終結果證明「三派真係我心水」。

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公屋輪候｜平均輪候時間維持5.5年

根據房署資料顯示，截至2024年9月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間維持5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.2年至3.5年。在2024年第三季獲編配入住公屋的一般申請約3,700宗，當中獲編配的長者一人申請佔約490宗。另外，同一季度獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為410宗。

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40校網覆蓋範圍廣，如深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾等，是全港頭幾個大校網之一，總共有21間小學，當中有 3間官立小學。40校網雖不如鄰近的41校網般多傳統名校，但網內亦有多間熱門小學，如熱門小學荔枝角天主教小學中華基督教會協和小學（長沙灣）聖公會聖紀文小學聖公會聖多馬小學聖公會基福小學

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