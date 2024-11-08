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殘疾歧視｜何宛淇冀餐廳安裝斜板等設施方便輪椅進出　促餐飲業培訓員工共融意識

社會

發布時間： 15 分鐘前

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巴黎殘奧會硬地滾球金牌何宛淇。（資料圖片）

巴黎殘奧會獲得多項硬地滾球金牌的殘疾運動員何宛淇，周二（5日）於社交平台發文，稱自己被銅鑼灣一間泰國菜餐廳店員，以店內未設輪椅位及阻礙其他人的理由拒絕其內進。她其後獲餐廳負責人電話致歉，並接受致歉。

何宛淇今日（8日）出席電台節目重提事件，指理解部份餐廳設有梯級，期望透過今次事件提高社會共融意識。她留意到今年有餐廳安裝可拆卸的小型斜板等，方便輪椅進出，希望不同界別多了解和合作。香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，食肆拒絕輪椅人士的情況不常見，但期望餐廳可增加培訓。

何宛淇在節目上講述當日情況，指當時見到餐廳內有足夠空間，才考慮入內，惟職員似乎不太歡迎她，令她感到錯愕，形容「好多年前先會聽到咁樣拒絕」。她指，事後收到餐廳負責人的解釋，指職員可能未必太認識如何應對，以致出現當天的情況。她強調，將情況發布至社交平台，不是想針對某一食肆，只是希望事件可提高社會對共融和無障礙的關注。

何宛淇續指，過去10多年都看到社會在無障礙設施上，已有很大改善，明白小店要做到無障礙或許較難，但亦留意到一些較細小的食肆都有想方法改善，例如門口較窄的，會安裝小型斜板方便輪椅進出。她形容類似情況「唔係第一日嘅事」，認為餐廳未來可加強員工就應對殘疾人士的培訓和意識，希望不同界別多了解和合作。

黃家和則表示，有關情況並不常見，今次事件反映有餐廳未必對歧視條例有清楚認識。他指，時大部分食肆有提供處理殘疾人士需要的相關培訓，但不排除小型餐廳在這方面或有所忽略，希望當局多作宣傳教育和推廣。

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