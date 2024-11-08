特朗普當選丨葉劉淑儀料對華政策比拜登更強硬　盼馬斯克能帶來正面影響

▲ 葉劉淑儀估計特朗普對華政策將會較拜登政府更強硬。

【特朗普 / 美國總統 / 葉劉淑儀 / 立法會】特朗普將再掌白宮，行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀估計特朗普對華政策將會比拜登政府更強硬，特別是他揚言將對中國加徵60%關稅，但葉劉相信，中國會作出有力回擊。

葉劉認為，北京已有充足準備應對美國的打壓，但認為國家和香港仍然希望跟美國在可以合作的範圍繼續合作。葉劉指，選舉時很多承諾和口號，在執行上都會有調整，相信特朗普會聽商界意見，「不要忘記特朗普其中一大支持者是馬斯克，馬斯克在中國有很大生意」，冀馬斯克能帶來正面影響。

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▲ 行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（戴朗希攝）

料對港官員制裁不會隨便取消

被問到預計特朗普會朝回否增加對香港的限制或制裁，葉劉估計，特朗普在2020年7月對中國及香港官員的制裁不會隨便取消，但沒特別事端的話，美方亦不可隨便肆意制裁新官員。

特朗普曾揚言當選後會要求釋放黎智英，葉劉指，有關要求完全違反法治，「香港是沒可能違反法治，這樣的要求是干擾我們的法治。」

考慮明年到訪華盛頓

民間交流方面，被問到新民黨會否到訪美國，葉劉回應稱，會考慮在明年適當時候到訪華盛頓，「因為我們財金官員都只去到紐約及芝加哥，這幾年完全沒有港方人員去華盛頓。」

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