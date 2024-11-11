寫滿愛愛滿瀉︱人生路漫長情緒受困宜休息　校長：身心健康方能致遠

▲ 李校長指人生陷低潮時，宜按下暫停鍵休息一下。

【天主教慈幼會伍少梅中學】每天踏入校長室，就是工作的開始。作為一所男校的校長，工作十分忙碌，還要面對很多挑戰，例如聆聽學生、老師和家長的意見和為學校大小事務「做決定」，進行困難的抉擇，壓力隨之而來。

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即使是下班後，也難免將工作壓力帶回家。我的解憂習慣是相約一些知心好友聚會，跟他們暢所欲言，能讓我暫時忘記憂愁。感謝朋友在我有需要時成為「樹窿」，傾聽我的煩惱。朋友的陪伴是我的力量，這讓我意識到自己也可以成為別人的「樹窿」，做好準備隨時為有需要的朋友提供情緒支援。另一方面，我也十分享受Me Time，我會在這個私人專屬的時間煮食、沖咖啡、聽音樂和親近大自然，為身心靈「充電」，回復生活的平衡。

每個人的解憂習慣都不同，別人的方法未必對你有效，最重要的是尋找建立適合自己的解憂習慣，發掘抒發情緒的渠道，例如畫畫、閱讀、跑步和球類運動等興趣。當大家陷入低潮以至身心發出訊號時，不妨按下暫停鍵，好好休息，在適合的時機重新出發，這樣才能走更遠的路。

各位同學如有情緒困擾，除了朋友外，學校老師、社工和輔導員都是你堅強的後盾，可安心向他們尋求幫助。而父母要細心觀察和聆聽孩子的情緒需要，了解解憂的重要性和社交、娛樂及休息帶來的正面好處，並為他們創造解憂的空間。如孩子正面對情緒困擾而不知所措，請你們陪伴孩子一起發掘解憂的方法。

草蜢的歌曲《暫停‧開始過》有一句歌詞「今天一切縱使暫停，總必相信有日我可開始過」，當你感到沮喪、失意時，請按下暫停鍵，給自己一點時間和空間休息，再重新出發。情緒困擾不可怕，讓家人、朋友、師長與你同行，一起走出低谷。人生路漫長，身心健康方能致遠！

欄名：寫滿愛愛滿瀉

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