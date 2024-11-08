雙11感謝周｜華御結限時優惠 一連7日多款指定產品$12高達45折
社會
發布時間： 1 小時前
華御結推出「雙11感謝周」，活動一連7日，指定款式限時優惠12元出售，最抵高達45折。
優惠產品含多款經典人氣御結，包括「紅雪蟹沙律」、「濃香蛋汁牛壽喜燒」、「北海道產秋鮭三文魚」等，每日優惠貨品不同，即睇優惠詳情。
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華御結「雙11感謝周」優惠活動一連7日，7款御結輪流登場，包括紅雪蟹沙律、蒲燒星鰻山葵莖、厚切玉子沙律、北海道產秋鮭三文魚、明太子沙律、濃香蛋汁牛壽喜燒、金平牛蒡，每日優惠款式不同。
11月7日、8日
[御結]紅雪蟹沙律（原價$20）
[御結] 蒲燒星鰻山葵莖（原價$18）
[御結] 厚切玉子沙律（原價$18）
11月9日、10日
[御結]北海道產秋鮭三文魚（原價$20）
[御結]明太子沙律（原價$19）
11月11日至13日
[御結] 蒲燒星鰻山葵莖（原價$18）
[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒（原價$22）
[御結] 金平牛蒡（原價$18）
活動日期：11月7日至13日
活動規則：每人限購2件，數量有限，售完即止。
（優惠不可配餐及與其他優惠同時使用）
資訊來源：華御結
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