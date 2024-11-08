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雙11感謝周｜華御結限時優惠　一連7日多款指定產品$12高達45折

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發布時間： 1 小時前

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華御結「雙11感謝周」限時優惠，一連7日多款指定產品$12高達45折。

華御結推出「雙11感謝周」，活動一連7日，指定款式限時優惠12元出售，最抵高達45折。

優惠產品含多款經典人氣御結，包括「紅雪蟹沙律」、「濃香蛋汁牛壽喜燒」、「北海道產秋鮭三文魚」等，每日優惠貨品不同，即睇優惠詳情。

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華御結「雙11感謝周」優惠活動一連7日，7款御結輪流登場，包括紅雪蟹沙律、蒲燒星鰻山葵莖、厚切玉子沙律、北海道產秋鮭三文魚、明太子沙律、濃香蛋汁牛壽喜燒、金平牛蒡，每日優惠款式不同。

11月7日、8日

[御結]紅雪蟹沙律（原價$20） 

[御結] 蒲燒星鰻山葵莖（原價$18） 

[御結] 厚切玉子沙律（原價$18） 

11月9日、10日

[御結]北海道產秋鮭三文魚（原價$20） ​ 

[御結]明太子沙律（原價$19） ​ 

11月11日至13日

[御結] 蒲燒星鰻山葵莖（原價$18） 

[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒（原價$22） ​ 

[御結] 金平牛蒡（原價$18） 

活動日期：11月7日至13日

活動規則：每人限購2件，數量有限，售完即止。

（優惠不可配餐及與其他優惠同時使用）

資訊來源：華御結

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