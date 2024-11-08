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牙齒健康｜59歲昔日女神「小紅書」拍片驚現一口黃牙　網民留5字惹共鳴【附1招天然美白牙齒】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 52 分鐘前

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【最美李莫愁／神鵰俠侶／雪梨／嚴慧明／尋秦記／徐少強】曾經紅極80、90年代的美人雪梨，以《神鵰俠侶》中李莫愁一角被封為「最美李莫愁」。近日雪梨在社交平台上載短片，昔日的女神長髮已經換成清爽短髮，但讓網民最驚訝的，是一口泛黃的牙齒！

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59歲雪梨（嚴慧明）曾經參演不同80，90年代影視作品，在劇集《神鵰俠侶》中飾演李莫愁成功彈起，被稱為「最美李莫愁」。她亦曾經在《尋秦記》中飾演雅夫人，被封為古典美人，紅極一時。

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雪梨絕跡幕前多年，近年轉戰社交平台，不時分享生活照和飯局合照。近日就有網民發現，雪梨在「小紅書」開設帳號取名為「雪梨李莫愁」，並上載年輕劇照勾回當年回憶。影片中可見，雪梨留著一頭清爽利落的短髮，薄施脂粉，身穿黑色T恤，外形爽朗。但網民最關注的是她的一張嘴時，露出的一排黃牙。

網民對此反應兩極，紛紛在帖文下留言，有人指「歲月催人老」，有網民暗諷她吸哪一個牌子的煙導致牙齒如此暗黃。不過亦有網民支持她勇敢素顏出鏡，指「如果有化妝必定仍很漂亮」，亦有人喜歡她「夠真實」。

近年不少人關注牙齒美觀，咧嘴一笑一口亮白的牙齒就最理想。英國倫敦牙醫奧科耶（Dr Uchenna Okoye）表示，想牙齒亮白健康，除了一般建議的使用牙線、電動牙刷、刷舌頭外，以下是幾個口腔護理小貼士：

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1. 打圈刷 不要上下刷

細菌藏在牙縫內，因此要徹底清除牙垢，不要上下刷，應該打圈刷，這樣刷毛才可深入牙床。

2.香口膠不要食多於10分鐘

食香口膠可令口氣清，但長時間食香口膠原來也會產生問題。奧科耶指出，我們的牙齒就像碾槌和乳缽，如果不停咀嚼的話，牙齒會互相碰撞，產生缺口。最理想是食10分鐘，或直至氣味消失為止。

3. 士多啤梨溝重碳酸鹽 天然美牙

奧科耶建議，大家可以將8顆士多啤梨（愈軟熟愈好），混合半茶匙重碳酸鹽，製成天然「牙膏」。之後找一塊棉布咬着，將「牙膏」塗到牙齒上，輕輕揉刷，可達到美白攻效。

重碳酸鹽有研磨作用，可去除咖啡或茶漬，令牙齒更亮白。士多啤梨則含有抗壞血酸，同樣可去除牙齒表面污漬，令牙齒更亮白。

4. 早餐前刷牙

很多人以為早餐後刷牙較好，但奧科耶指出，吃早餐前刷牙才是最好，原因是我們早餐時常會喝橙汁等酸性飲料，這些酸性物質會軟化我們的琺瑯質，如果這時再刷牙，琺瑯質會被磨損。

5種牙齒變色警號

根據本港衞生署資料，牙齒變色可能是不同口腔問題的先兆：

1. 牙齒表面有啡黑色漬

原因：經常飲用深色的飲品如茶等，色素就會沉積在牙齒表面。

治療方法：牙科醫生會建議，小朋友可以牙科用浮石粉清除啡黑色漬，然後用清潔膏磨滑牙齒表面，另外，也可以噴粉潔牙，即利用空氣把細小的蘇打粉末（碳酸氫鈉）混合物與水混合後，由噴嘴高速噴向牙齒表面以清除牙漬。

2. 綠色或橙色漬

原因：牙齒沒給清潔乾淨，積聚在表面的牙菌膜含有一些能發出顏色的細菌或真菌，形成綠色或橙色的漬。

治療方法：牙科醫生會藉洗牙以清除積聚的牙菌膜及色素。

由內在因素引致的牙齒變色

1. 呈灰藍色至啡黃色

原因：在牙齒發育期間因身體疾病或長期服用四環素，使牙齒變成啡黃甚至灰藍色。

治療方法：漂白治療及貼面修復治療

2. 牙齒呈灰黑色

原因：牙齒蛀壞或牙齒壞死

治療方法 ：若原因是牙齒蛀壞，牙科醫生會把牙齒蛀壞的部分清除，然後填上補牙物料。

如果與牙齒壞死有關，因碰撞或蛀牙導致牙齒壞死，壞死的牙髓所釋出的物質滲入象牙質，牙齒就會逐漸呈灰黑色。這類因牙髓壞死而引致的牙齒變色，必須以根管治療 (牙髓治療) 處理。 若經根管治療後牙齒仍然呈灰黑色，牙科醫生可為牙齒進行牙齒漂白、貼面修復治療或人造牙冠鑲配。

3. 啡黃或白斑

成因：初期蛀牙、牙齒發育時受感染、氟斑牙

  • 初期蛀牙：牙齒發育時受感染，細菌就會經乳齒的牙根尖蔓延，感染鄰近仍在形成中的恆齒，致使這些恆齒的琺瑯質產生啡黃或白斑；
  • 氟斑牙：長期吸收過量氟化物會妨礙牙齒琺瑯質的形成，牙齒表面會因而出現啡黃或白斑。

治療方法：牙科醫生可於牙齒表面塗上牙面氟化物劑，使初期蛀牙得以修復；若屬牙齒發育時受感染或氟斑牙，醫生可以複合樹脂補牙、做貼面修復治療或鑲配人造牙冠。

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