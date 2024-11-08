英國天團One Direction丨Liam Payne驗屍報告出爐　揭墮樓前已昏迷恐或非自行跳樓亡

▲ 英國前天團One Direction成員Liam Payne於阿根廷墮樓身亡，終年31歲。

英國天團One Direction成員連恩潘恩（Liam Payne）在上月16日驚傳在阿根廷首都酒店墜樓身亡，終年31歲。

Liam Payne驗屍報告日前出爐，證實他死於多處外傷及內出血，不過最離奇卻是報告指出Liam在墮樓前可能已處於半昏迷或完全昏迷狀態，即是Liam很大機會並非自己跳樓。

One Direction前成員丨31歲Liam Payne酒店墮樓亡 遺體防腐48小時今運抵英國由父親帶回家

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Liam Payne墮樓丨3人被起訴

在初步驗屍報告內，Liam被驗出體內有酒精、可卡因及安眠藥，阿根廷警方透露，Liam死前吸食強烈迷幻藥，因此懷疑他因為產生幻覺而自己跳樓。但外媒報道指，如果根據最終驗屍報告所示，他墮樓前已昏迷或半昏迷，便幾乎可證實他不是自行跳樓。

但阿根廷檢方調查報告指，Liam墮樓事件並沒明顯他人干預跡象，因此傾向認定他失足墮樓。

雖然Liam墮樓真相依然撲朔迷離，但檢方針對Liam墮樓事件起訴了共3人，包括當時陪同Liam友人，起訴原因為「涉嫌提供藥物」及「因遺棄導致他人死亡」。另外，一名為酒店員工及身份未公開人士，亦因涉嫌提供藥物被起訴。

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