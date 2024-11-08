徐若瑄患癌｜驚爆患甲狀腺癌後首現身　 徐若瑄未有對9歲兒隱瞞病情

▲ 徐若瑄驚爆患甲狀腺癌後首現身，談及近況及兒子。

【徐若瑄患癌/甲狀腺癌】台灣女星徐若瑄日前被爆罹患甲狀腺癌零期，經過治療後現已康復，今日（11月8日）徐若瑄現身台灣出席按摩椅品牌活動，一身藍色打扮的她氣色不錯，跟媒體大談身體狀況。

徐若瑄表示起初得知患癌時感擔心，只因欠缺醫學知識，不過跟醫生聊過後，就讓她安心下來，其後找唱歌老師努力復健，為演出做準備。

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徐若瑄患癌丨笑言歌藝勝從前

由於徐若瑄接受微創手術，故此沒有留下疤痕，不過因肌肉纖維化的關係，發聲位置有變化。她續說手術後首度於澳門獻唱，母親十分擔心她，因而陪伴在側，

徐若瑄直言綵排時唱得不好，找不到合適的發聲位置，幸而最終有所改善，她笑說：「覺得比以前還會唱！」接著於東京、高雄等地繼續演出。

徐若瑄表示現在一星期運動五天，她甚至叫母親一起做運動，因為運動可以有不敗的精神，帶給自己正能量，運動過後人也會變開心，徐若瑄說：「只要心不被打倒，什麼難關都能過。」

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徐若瑄患癌丨告訴兒子不會遺傳

另外，徐若瑄鼓勵同路人別害怕，提醒大眾無論幾多歲，每年都要定期做體檢，說到9歲兒Dalton，她稱未有對兒子隱瞞病情，更藉此機會教育愛兒，讓他對疾病加深認識。

不過9歲兒Dalton既然問道：「媽媽妳不會遺傳我吧」，徐若瑄即笑著回答兒子：「不會啦」，徐若瑄認為生活依然要往前走，工作一樣要做，最重要讓自己放空及放鬆。

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