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麥當勞優惠｜麥當勞最新超值套餐優惠　$36歎雙層魚柳飽/雙層豬柳蛋/脆香雞翼

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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麥當勞限時超值套餐優惠，$36嘆雙層魚柳飽/雙層豬柳蛋/脆香雞翼。

【麥當勞優惠】麥當勞上週推出的$36超值套餐優惠反應熱烈，11月11至14日加推「限時驚喜三款優惠」，並同時推出「晚上6時起指定超值套餐優惠減$5」，讓大家以超值價品嚐美食！

麥當勞優惠｜麥當勞加推$36超值套餐優惠 

麥當勞將於11月11日至14日（周一至四）期間，於麥當勞App獨家供應三款$36超值套餐優惠，其中包括雙層魚柳飽套餐、雙層豬柳蛋漢堡套餐，以及新登場的脆香雞翼（4件）套餐，讓各位以超值價享受美食！另外，下週也會繼續於晚餐時段（晚上6時至午夜12時）提供「指定超值套餐減$5優惠」，大家不要錯過！

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麥當勞優惠｜2款套餐減$3

除此之外，同日起亦有The Signature Collection優惠，其中「三重芝士安格斯配酥皮朱古力批四道菜套餐減$5」，而早晨時段則有「蕃茄濃湯扭扭粉套餐減$3」，多款優惠讓大家隨時享受美食！

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麥當勞優惠｜重點優惠推介

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麥當勞優惠｜The Signature Collection 優惠

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麥當勞優惠｜早上4時–11時優惠

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麥當勞優惠｜早上11時–午夜12時優惠

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麥當勞優惠｜下午茶(周一至周五下午3時 – 6時)及晚上(6時–午夜12時)優惠

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麥當勞優惠｜McCafé 早上6時–午夜12時優惠

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