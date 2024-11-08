財委會｜耗資近8億建古洞北新街市　議員憂北上消費潮影響競爭力

▲ 立法會財委會今日在大部分議員舉手贊成下，通過撥款近7.9億元，興建古洞北新發展區街市的項目。（戴朗希攝）

立法會財委會今日在大部分議員舉手贊成下，通過撥款近7.9億元，興建古洞北新發展區街市的項目。多位議員關注北上消費潮會否影響街市競爭力，又關注本港街市空置率高，環境及生態局副局長黃淑嫻稱，會做好管理模式及推廣發展的工作，盡力令街市興旺。

興建古洞北新發展區街市，預計每年經常開支逾4,200萬。選委界議員洪雯問為何兩年前啟用的天水圍公眾街市建築面積大過古洞北街市，但每年的經常性開支卻比古洞北為低。

署理食物環境衞生署副署長（行政及發展）鍾慧婷表示，每一個街市的佈局和配置都會有不同，她認為天水圍街市及古洞北街市的經常性開支均屬合理水平。

陳月明：北都餐飲零售均處「吊命」階段

競爭力方面，選委界議員陳月明指北區的餐飲零售均處於「吊命」階段，因大部分人消費都去深圳；會計界議會黃俊碩則形容現時只有「北上消費」，沒有「南下消費」。經民聯議員陸潮民指，文件提到街市往後每年的經常性開支約為4240萬元，問局方有否預測，未來街市一年的收入為多少。

黃淑嫻回應稱，每項工程項目都有其獨特性，建築成本取決於推行年份、工地位置、工程範圍、地理條件和規模大小。她又指，街市的入收來源分為兩類，分別為攤檔的租金收入及冷氣費，冷氣費會按用者自費及收回成本的原則作收費。

楊永杰倡參考房委會供空置舖位予青年創業

A4聯盟議員楊永杰對街市的出租率表達關注。楊永杰指，現時房委會有「共築創業家」的項目，將商場空置的地方供青年創業，他問到若街市租不出去，是否都可以供青年人或基層市民創業。

黃淑嫻未有正面回應，僅稱若日後有店舖租不出去，會再跟事務委員會商討對策。對於日後若街市空置率提高，當局會否減租吸引租客，黃淑嫻表示，招租是經公開競投，而日後租金亦會經差餉物業估價署重新決定租金水平。

實政圓桌議員田北辰問，會否在新街市增加電子支付方法，協助吸引人流。黃淑嫻指，新公眾街市的攤販租約條款訂明，必須提供至少兩種非接觸式付款工具，包括八達通及信用卡的實體拍咭式支付，及以手機應用程式的電子錢包支付。她說，將來新落成街市，包括天水圍及將軍澳的新公眾街市等，會在攤販租約中提出相同條款。

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記者：戴朗希