大學發展︱港大醫學院設基層醫療改革委員會　目標2026年中前提交資源重新分配建議

▲ 港大醫學院舉辦首屆「基層醫療健康高峰會」,張翔(左五)及劉澤星(左六)等人主禮。(港大提供)

香港大學校長張翔今日(8日)代表港大李嘉誠醫學院宣布,成立名為「後疫情時代的基層醫療改革」(‘Transformation of Primary Healthcare in the Post-COVID era’)的《刺針》(The Lancet)委員會。

張翔表示,委員會目標在2026年年中之前就資源重新分配提出建議,從「人」出發,加強普及基層醫療服務。

港大醫學院轄下「綜合基層醫療健康協作平台」舉辦首屆「基層醫療健康高峰會」,為期兩天,以「基層醫療健康改革:邁向美好將來」為主題,旨在匯聚政府、學術、醫療、公共衞生、健康護理、科技及其他相關界別的專業人士,共同探討香港基層醫療健康改革的最新發展,以及面對的挑戰和機遇,鼓勵跨界別協作,以完善本地基層醫療的發展。

港大副校長(健康)兼李嘉誠醫學院院長劉澤星表示,為了配合政府提供「以人為本」的基層醫療健康系統政策,醫學院於今年新成立上述平台,希望透過跨學科教育和專業培訓、研究、知識轉移,以及鼓勵協作,為整個基層醫療健康系統的發展作出貢獻,協助改善市民的健康和提升他們的生活質素。

協作平台的團隊由科研人員、臨床醫生和醫護專業人員組成,除了協助政府推廣基層醫療政策,亦會採用實證為本的策略和框架評估和落實各個方案。

