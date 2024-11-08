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大學發展︱港大醫學院設基層醫療改革委員會　目標2026年中前提交資源重新分配建議

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

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港大醫學院舉辦首屆「基層醫療健康高峰會」，張翔（左五）及劉澤星（左六）等人主禮。（港大提供）

香港大學校長張翔今日（8日）代表港大李嘉誠醫學院宣布，成立名為「後疫情時代的基層醫療改革」（‘Transformation of Primary Healthcare in the Post-COVID era’）的《刺針》（The Lancet）委員會。

張翔表示，委員會目標在2026年年中之前就資源重新分配提出建議，從「人」出發，加強普及基層醫療服務。

港大醫學院轄下「綜合基層醫療健康協作平台」舉辦首屆「基層醫療健康高峰會」，為期兩天，以「基層醫療健康改革：邁向美好將來」為主題，旨在匯聚政府、學術、醫療、公共衞生、健康護理、科技及其他相關界別的專業人士，共同探討香港基層醫療健康改革的最新發展，以及面對的挑戰和機遇，鼓勵跨界別協作，以完善本地基層醫療的發展。

港大副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星表示，為了配合政府提供「以人為本」的基層醫療健康系統政策，醫學院於今年新成立上述平台，希望透過跨學科教育和專業培訓、研究、知識轉移，以及鼓勵協作，為整個基層醫療健康系統的發展作出貢獻，協助改善市民的健康和提升他們的生活質素。

協作平台的團隊由科研人員、臨床醫生和醫護專業人員組成，除了協助政府推廣基層醫療政策，亦會採用實證為本的策略和框架評估和落實各個方案。

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