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器官捐贈｜首9月僅3宗換心或13年新低　團隊探討情況冀增捐贈率

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 24 分鐘前

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葛量洪醫院心臟移植內科顧問醫生黃加霖（右）指，捐贈數字「高高低低是正常」，團隊會一直探討捐贈情況。（梁偉榮攝）

今日是器官捐贈日，本港今年首9個月僅3宗心臟移植部移植個案，或創自2011年來最低紀錄，有公立醫院換心團隊醫生形容捐贈數字「高高低低是正常」，會繼續探討情況，包括致力增跨境互換器官機會。

根據醫管局數據，今年截至9月共進行73宗器官移植，是去年全年總數92宗的8成；但今年心臟移植只錄得3宗，跟去年全年8宗比較，只佔不足4成，推算今年心臟移植全年總數有機會創自2011年新低；首9個月同時錄得1宗肺部移植。

默許捐贈非關鍵　市民支持更重要

葛量洪醫院心臟移植內科顧問醫生黃加霖表示，捐贈數字「高高低低是正常」，他解釋心肺移植配對宗數一向較少，因此跌幅較明顯。他續指，一般病人需輪候3至5年才有機會獲捐贈心肺，潛在合適捐贈者一直存在，部分因家人意願等因素未有捐贈，團隊會一直探討捐贈情況。

至於今年首9個月相關遺體及活體移植宗數分別有22及23宗，目前香港採取自願捐贈制度，每百萬人只有4.66名遺體器官捐贈者，相比採用默許器官捐贈制度的西班牙，本港比例僅佔當地的十分之一。黃加霖指，即使新加坡亦採默許捐贈，捐贈率仍較香港為低，認為市民支持才是影響捐贈率的主因，強調本港推廣捐贈「有目標有方向」，冀逐步提升捐贈率。

另外，政府去年於女嬰芷希接受內地心臟移植後，表明探討兩地器官移植互助機制，惟討論近兩年未有新進展，亦未再有跨境捐贈新案例。黃加霖指，會盡力增加跨境互換器官機會，強調配合政府政策，採取任何合適渠道協助末期器官衰竭患者。

捐贈數字時有高低　今年登記回升

當年風波亦引發市民器官捐贈登記「退訂潮」，甚至有人冒認他人取消登記後被判囚。器官捐贈聯絡主任黃穎欣指，名冊登記數字今年有所回升，目前有約38萬人。

年僅20多歲的設計師Marco於前年患猛發性心肌炎，一度需配置人工心，輪候1年後成功換心。他說理解當年部分市民退出登記名冊，但作為受贈者，自言有責任推動捐贈器官文化，故已登記器官捐贈。

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