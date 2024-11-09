高才求職｜高才搵工逾1年數百履歷落空　目標2萬月薪達「續簽綫」

▲ 高才通人才服務協會昨舉辦就業展，場內人頭湧湧，有近80間公司參展，料提供約1500個職位。（朱永倫攝）

昨日舉行的一個高才就業展吸引逾2,500人參加，多名高才反映連月求職未能獲聘，有人更說過去1年多發出數百份履歷表也未能找到心儀工作。政府鼓勵相關高才嘗試投身其他行業，將原有技能融入香港。

高才通計劃部分人士的兩年續簽限期將至，高才通人才服務協會昨在尖沙咀舉辦就業展，人頭湧湧，有近80間公司參展，包括新鴻基地產、中國移動、滙豐銀行及京東等，料提供約1,500個職位。大部分參加的高才均來自內地，參展公司也多提供簡體字的招聘刊物及資訊。

80公司參展 提供約1500職位

有不少高才反映在港求職有一定困難，除工作機會較少，也或難獲在內地的同等高薪。來自深圳的朱先生原先從事IT行業，去年8月已獲批高才簽證，但至今超過1年仍未找到心儀工作。

朱先生說，他過去主要應徵項目管理、產品研發及市場營銷等行業，自言對薪酬沒太大要求，只要「能生活下去就好」，惟他坦言，「對我們這種工作20多年的，好像沒有太多合適職位」，更說「數不清投了多少履歷，估計幾百是有的」，最終只獲約10多次面試機會，並獲約兩間保險公司錄取，但深入了解後對相關工作不感興趣，便沒有接受。他說會順其自然，若簽證到期還未找到工作，便繼續在內地發展。

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目標2萬月薪 只求達「續簽綫」

在上海從事新能源汽車產品規劃的張先生4月獲批B類高才申請，指香港沒有自己從事的行業，希望尋找新機會，如從事與IT或電腦軟件相關工作，也有考慮在港創業。他透露過去半年較多金融及投資公司招聘，但他所寄出的履歷基本沒有回音，很少有面試機會。他相信「機會肯定是有」，但直言或需調整對於薪酬及工種的期望。另有來自廣州的高才距離續證期限不足1年，表明目標月薪是2萬元，為求達到「續簽綫」。

另外有高才難以覓得原先從事的行業工作。畢業於清華大學的梁先生說，他本身從事建築設計，同時為軟件公司老闆，現時其公司有香港業務，他亦在香港的家族辦公室從事財富管理工作。

清華畢業 建築師難覓本業

他形容自己是「多面手」，在港尋找工作並不困難，料續簽也不成問題，但若想從事本業就需降薪，提到自己在內地任職建築師年薪已達A類高才申請要求，但「香港找（年薪）200萬的職業都很難」，故昨日到場盼尋覓本業的發展機會。

中國移動人力資源經理黎詠恩指，公司主要聘請技術人才，指就業展氣氛熱烈，首2小時便收到逾50份履歷，大部分申請人有豐富經驗甚至有博士學位，形容質素高；又指暫無發現應徵者假學歷問題，一向有就應徵者作資歷查核等，會繼續謹慎處理。

政府籲轉行 原有技能融入香港

身兼高才通人才服務協會創會會長的立法會議員尚海龍指，有高才續簽臨近但未能在香港找到工作，冀透過舉辦就業展協助他們求職，未獲聘書的高才領域涉及石油及新能源汽車設計等領域，並鼓勵他們創業或積極與僱主溝通。勞工及福利局副局長何啟明則鼓勵有關高才嘗試尋找其他行業的工作，將原有技能帶到不同公司，融入香港。

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