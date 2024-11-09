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考試移民｜「本地學生」定義研檢視　有優才指被當外人何必來港

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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高才通人才服務協會昨在尖沙咀舉辦就業展（朱永倫攝）

人才計劃衍生「考試移民」爭議，觸發港府擬檢視人才計劃受養人可享的「本地學生」資格定義。有打算送子女來港讀大學的優才指，港府不應限制受養人的本地生資格，「我們跑到香港做貢獻，你把我當外人看，我何必要來？」

中介推銷「考試移民」　子女港升學

現凡持有「受養人簽證/進入許可證」的未成年學生，即符合本港大學招生安排下的第5類本地學生「LS5」定義，惟有中介疑利用人才計劃，向無意來港定居的內地家長推銷「考試移民」方案，自修報香港中學文憑試（DSE），讓其子女短期內可取得香港本地生身份，升讀本港資助大學。教育局早前稱會考慮重新檢視上述本地生定義。

來自深圳、從事金屬材料開發製造的黃先生，7月獲批透過優才計劃來港，他昨參與高才就業展覽時指，自己的孩子現為中五生，一直很希望來香港讀大學，並計劃以自修生身份報讀文憑試。

他指，現時的文憑試考生也有不少是內地新移民，或俗稱「港寶」的學生，即是在港出生的「雙非」學童，「小孩生在香港，有些父母甚至沒來，對香港也沒有多大貢獻，卻享受着香港的福利」，他相信要求修改定義的家長，也是此類家長。

稱來港有貢獻　成績屬公平競爭

他強調，要在香港讀大學，文憑試成績也要及格，認為是公平競爭，且不論高才或優才，來港後均需有貢獻才能續簽，若確有考試移民情況，簽證期限一到，他們的子女實際也需付非本地生學費。他反建議本地生家長爭取增加本地生學額，而非抱怨受養人搶學位，「如果說檢討本地生（定義），那我們就不來，我們跑到香港做貢獻，你把我當外人看，我何必要來？香港要人、要錢，要業務，只要（我們）付出，但不保證生活和小孩教育，我們來幹嘛？」

教育界立法會議員朱國強日前稱就是否修改本地生定義，同時收到正反方意見，盼政府研究考試移民影響等。

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