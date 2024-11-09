車Cam｜寶馬山Tesla逆線行駛兼剷上行人路　網民怒斥﹕應該一世停牌

▲ 寶馬山Tesla逆線行駛兼剷上行人路，網民﹕應該一世停牌。（FB 「馬路的是討論區」影片截圖）

網上流傳一段車cam影片，顯示一輛Tesla私家車未有遵從交通規則，逆線行駛兼駛上行人路。

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片段顯示攝於昨日（8日）上午約8時，片主的車輛當時沿北角寶馬山道對開下斜，駛至近賽西湖公園對開時，對面行車線交通擠塞，已形成車龍，一輛白色Tesla私家車竟逆線行車，與片主的車輛車頭相對。Tesla沒有打燈切回正線，反而扭右駛上行人路，繞過片主的車後，才駛回正線。

當時行人路上正有女途人帶同狗隻散步，當見Tesla駛近，即時停定；另有男途人發現身後有車快速駛至，停下腳步回頭查看，其時Tesla已與他擦身而過。

網民看過影片後怒斥Tesla司機的行為莽顧他人安全，已構成危險駕駛，呼籲片主盡早報警，「已經構成危駕」、「危險駕駛，一定要做，請為民除害」、「行人路有人仲鏟上行人路」、「其實係咪可以分開兩條片告，逆線，行上行人路」；有網民更認為應嚴懲司機，「應該一世停牌，加有阻嚇性懲罰，而唔係200小時社會服務令。」亦慶幸沒有撞及途人，「差啲撞到個阿叔」。

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