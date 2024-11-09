電子告票｜11.18起申領運輸署牌證須提供電子聯絡方法　料2026年前啟用逾3000個自動泊車位

▲ 政府計劃於將軍澳寶邑路和至善街之間擬建的市鎮公園興建地庫公眾停車場，同時滿足公眾對休憩設施及泊車位的需求。（林世雄網誌圖片）

運輸及物流局局長林世雄在網誌表示，11月18日起，市民申請或續領運輸署牌證時，必須提供及核實一個電子聯絡方式，以便日後更快更直接收到運輸署及警務處的最新訊息，若提供的為流動電話號碼，告票會以電話短訊發出，若提供的為電郵地址，告票則會以電子郵件發出。

林世雄稱，現時全港有超過260萬人持有運輸署21項牌證，包括駕駛執照等，運輸署近年每年處理超過200萬份相關牌照申請，希望市民多利用互聯網遞交申請，省卻配合辦公時間到運輸署服務櫃台的車程及輪候時間。

他表示，警務處計劃明年上半年開始，逐步發出電子告票，初期將會「雙軌並行」，違例人士若已向運輸署提交經核實的電子聯絡方式，警方才會透過短訊或電郵發出電子告票，同時，警方會繼續向所有違例人士提供傳統紙本告票。

網誌又提到，為滿足公眾的泊車需求，政府一直積極推展自動泊車系統項目，當中包括港珠澳大橋香港口岸人工島自動化停車場、新建的政府停車場和短期租約停車場，預計於2026年或以前啟用超過3000個使用不同系統的自動化泊車位。

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