電子告票｜11.18起申領運輸署牌證須提供電子聯絡方法 料2026年前啟用逾3000個自動泊車位
社會
發布時間： 1 小時前
運輸及物流局局長林世雄在網誌表示，11月18日起，市民申請或續領運輸署牌證時，必須提供及核實一個電子聯絡方式，以便日後更快更直接收到運輸署及警務處的最新訊息，若提供的為流動電話號碼，告票會以電話短訊發出，若提供的為電郵地址，告票則會以電子郵件發出。
林世雄稱，現時全港有超過260萬人持有運輸署21項牌證，包括駕駛執照等，運輸署近年每年處理超過200萬份相關牌照申請，希望市民多利用互聯網遞交申請，省卻配合辦公時間到運輸署服務櫃台的車程及輪候時間。
他表示，警務處計劃明年上半年開始，逐步發出電子告票，初期將會「雙軌並行」，違例人士若已向運輸署提交經核實的電子聯絡方式，警方才會透過短訊或電郵發出電子告票，同時，警方會繼續向所有違例人士提供傳統紙本告票。
網誌又提到，為滿足公眾的泊車需求，政府一直積極推展自動泊車系統項目，當中包括港珠澳大橋香港口岸人工島自動化停車場、新建的政府停車場和短期租約停車場，預計於2026年或以前啟用超過3000個使用不同系統的自動化泊車位。
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