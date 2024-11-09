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啟德體育園｜下周六次輪測試15人欖球賽　明年啟用前20場測試料數萬公僕參與

社會

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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政務司司長陳國基（右）。（資料圖片）

啟德體育園下周六（16日）舉行第二場測試賽，在園區內啟德青年運動場舉辦15人欖球國際邀請賽，由香港對巴西，預計3,000名觀眾。政務司司長陳國基今日（9日）表示，今次主要測試入場驗票和電腦系統，而體育園明年3月正式啟用前，當局會為3個場館合共舉辦20場測試，當中可容納5萬人的主場館，會舉行至少兩次大型測試，料動員數萬名公務員參與。

政務司司長陳國基今日（9日）在有線電視節目《有理有得傾》稱，啟德體育園明年3月正式啟用，事前會為3個場館合共進行20場測試，其中可容納5萬人的主場館，會舉行至少2次大型測試。

他表示，將會動員公務員數萬人去測試場館，主要觀察離場的情況如何，以及進行實時測試，例如演唱會從何時開始，至晚上10時散場的人流如何離開，警方會在場觀察每一個位置情況如何。而港鐵亦會作出配合，由於港鐵需要增加班次，最快每兩分半鐘一班列車，測試期間，預計港鐵會安排多些無載客專車，接載觀眾離開。他希望同時能觀察清楚港鐵和巴士的承載力。

陳國基說，當局會邀請市民參與測試已設計的不同場景，包括要求離場時集中到某個港鐵站。警方則會做好充足準備，觀察該個港鐵站人流達到甚麼程度，便要指示市民改到另一個站。他續稱，沿途還有其他港鐵站，步行需時較長久，部分或需時20分鐘，一定會讓市民順暢離開。

有市民擔心要步行數個站至鑽石山站才可以乘車，陳國基指出，啟德站和宋皇臺站是距離啟德體育園最近的兩個港鐵站，一般來說應該足夠，但如果人流真的太多，警方為了安全起見，可能要疏散人流到另一個站乘車，則可能要步行多10分鐘至彩虹站，他不排除會有這種情況。

啟德青年運動場下周六舉辦15人欖球國際邀請賽，陳國基表示今次主要測試入場驗票和電腦系統，而上月底首次測試後，當局收到不少意見，將增加安檢櫃台、廁所和巴士站的指示牌。

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