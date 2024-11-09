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新藥註冊｜「1+」藥物審批本月起擴展至所有新藥　高拔陞料採購時間減半

社會

發布時間： 1 小時前

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（資料圖片）

「1+」藥物審批機制本月起擴展至所有新藥，醫管局行政總裁高拔陞指，醫管局會全面配合，令市民得到先進的治療，在進一步優化及加強相關機制後，預計整個採購程序可減半。

施政報告提出將「1+」審批機制由今年11月起擴展至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品。高拔陞今日（9日）出席港台節目稱，過去10多年新藥隨著人工智能、基因治療等的發展，新藥推陳出新，新程序下會減省在聯網先行審批新藥，改由專家小組檢視後，直接由醫管局中央審批，同時容許藥廠直接向醫管局提交新藥資料，並由局方的中央小組審視，均有助減省時間。

他續稱，直接由醫管局中央審批新藥，將幾個工序縮減去做，並不會減少專家成員的參與。

《施政報告》同時提出加強集中各聯網的藥物及醫療儀器採購以提升議價能力，醫管局將除簡化引入新藥程序，並成立「成本評估小組」與藥廠議價。

高拔陞指，部分儀器例如磁力共振等器材，可能涉及過千萬元，如由醫管局中央採購，可減省不少成本；新藥方面亦都一樣，部分藥物價格可減2至3成。

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