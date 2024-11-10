友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動

▲ 屯門友愛邨懷疑發生命案。（曾秋文攝）

屯門友愛邨發生命案，一名34歲男子今日（10日）凌晨與數名人士發生打鬥，其後家中昏迷，送院後證實不治。警方以涉嫌謀殺拘捕4名男子，懷疑死者與涉案人士曾因眼神問題起爭執並發生打鬥，死者與被捕人士並不相識。

屯門警區助理指揮官王慧芝表示，死者父親凌晨報案，指死者突然在住所昏迷。警方發現死者身上有可疑傷勢，翻看閉路電視片段後，相信死者買外賣期間與部分被捕人因眼神問題起爭執並發生打鬥，過程中沒有使用武器，只涉及拳腳。死者死因有待法醫解剖後確定。

警方鎖定4名58至64歲男子並展開拘捕行動，最終於今日不同時分於4名男子的住所內將他們拘捕，正調查是否有更多人涉案。王慧芝指，4名疑犯為朋友關係，分別有退休人士及從事建築行業，與無業的死者不相識，不涉及任何三合會活動。

事發於今日凌晨，警方接報指有人在友愛邨街市門外發生打鬥，地下滿佈玻璃碎，於是召來機動部隊警員到場協助，期間登上邨內多棟樓宇搜查，暫時未知死者是否因打鬥而身亡。

據報，死者昨晚在熟食檔買食物時，聽到附近有人爭吵故上前查看，卻被4人毆打，導致頭部受傷。他負傷回家，父親見其氣息不佳遞水給他喝，豈料一飲即噴血，立即報警送院最終搶救無效。

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