長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】

▲ 下周日逾1,800間商戶提供長者優惠，焦點嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折。（社會福利署圖片）

下星期日（17日）為「長者日」，為向長者表達關懷和敬意，社會福利署籌辦「長者日消費優惠」活動，邀請本地飲食業、零售業和其他商戶於當日向持長者咭的長者提供特別折扣和優惠。完整名單可瀏覽【下一頁】。

焦點優惠包括，「嘉禾院線」下午1點後全線戲院出示長者咭/樂悠咭可享劃一票價$30；持有長者咭之長者，「A-1 Bakery」門市購買正價貨品，可享9折優惠；「牛気」堂食消費可享9折優惠；「爭鮮迴轉壽司」堂食消費滿$80即送$8產品一碟；「海港酒家」長者憑長者咭惠顧，免茶一位。

「大家樂」出示有效長者咭並於店內茶市惠顧滿$40， 可享$3折扣優惠；晚市時段惠顧指定鐵板套餐或滋味扒餐，可享$8優惠；11月17日上午11時後，出示有效長者咭並於店內收銀處 惠顧滿$30，可享$8折扣；茶市時段惠顧茶市「特色雞翼(2隻) •精選湯粉」套餐，可享$4優惠。

「譚仔雲南米線」惠顧自選兩餸或以上米線*可減$8；惠顧任何米線*，送冷/熱飲品一杯。

「大棧」出示長者咭可享精選花旗參及東北參產品熱賣價9折；「好棧」西藏冬蟲夏草20克$2580。「余仁生」野生花旗參石斛膠囊(30粒/盒) 標準價$328、無量山三七膠囊(60粒/盒) 標準價$328買1送1；買滿$100(淨值) 即減$10。

「周大福珠寶」凡購買足金類產品，手工設計費可享5折優惠。

部分優惠：

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社署發言人表示，全港18區超過400間參與的機構和商戶，包括超過1,800間食肆、零售店鋪及服務行業商戶，均會在「長者日」張貼「長者日消費優惠」宣傳海報，持咭的長者只需以手機掃描宣傳海報上的二維碼，即可瀏覽參與商戶名單及優惠資料。社署網頁及「長者咭計劃」流動應用程式亦載有相關資料。

市民如就優惠活動有任何查詢，可於辦公時間致電2152 2847與長者咭辦事處聯絡。

「長者咭計劃」自1994年4月1日起推行，旨在推廣尊敬和關懷長者的精神，並透過印發長者咭予65歲或以上的香港居民，方便他們享用政府部門、公共機構及商戶所提供的優惠或折扣。長者咭辦事處至今已發出超過250萬張長者咭。

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