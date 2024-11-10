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雙11｜Trip.com 11.11狂賞優惠　來回機票酒店$111起+景點門票買1送1

社會

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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Trip.com 11.11狂賞優惠，來回機票酒店$111起+景點門票買1送1。（Trip.com圖片）

Trip.com將於11月11日（星期一）至14日（星期四），一連四日推出11.11狂賞優惠活動，包括一口價機票及酒店、World Mastercard專屬優惠、預訂酒店或機票享額外高達15% Trip Coins回贈、熱門景點門票低至  HK$11／買一送一、租車優惠及歐洲鐵路優惠。詳情參閱Trip.com 11.11狂賞優惠活動頁面

各項優惠開搶時間表（Trip.com圖片）

限量一口價來回機票及酒店HK$111起

Trip.com手機應用程式限定！活動期間，每日中午12時準時開搶限量一口價來回機票，包括香港往返台北、大阪、曼谷、首爾及悉尼等熱門航線，一口價價格低至HK$111起，已包含所有稅項及附加費。

航點航空公司連稅一口價開搶時間
香港來回台北大灣區航空HK$1112024年11月11日中午12時
香港來回大阪大灣區航空HK$5992024年11月11日中午12時
香港來回曼谷亞洲航空HK$5992024年11月12日中午12時
香港來回首爾韓亞航空HK$5992024年11月13日中午12時
香港來回悉尼澳洲航空HK$3,5992024年11月14日中午12時

*出發日期為開搶當日至2025年2月28日

推廣期內每晚9時搶購一口價酒店，預訂台北、泰國、大阪及馬來西亞的熱門酒店，低至HK$111起。

一口價來回機票及酒店名額有限，記得提前下載Trip.com手機應用程式、註冊成為會員及預備付款資料，活動當日準時於優惠活動頁面揀選附有「一口價」優惠標籤的機票或酒店，並及時完成支付。

機票酒店額外高達15% Trip Coins 回贈 信用卡優惠代碼即減HK$555

Trip.com將於推廣期內每日舉行機票及酒店Trip Coins回贈活動。會員只需於優惠活動頁面參加及完成機票或酒店預訂，11月11日當日可賺取15% Trip Coins 額外獎賞回贈；11月12至14日期間可賺取11% Trip Coins 額外獎賞回贈，泰國及馬來西亞酒店更可獲高達 18%回贈。

World Mastercard 優惠代碼將於活動期內開放使用。會員只需在預訂時輸入指定優惠代碼並以相應的信用卡結賬，可享機票或酒店滿HK$2,000 減HK$555／滿HK$2,000 減HK$111 優惠，名額有限，先用先得！

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限量熱門景點門票買1送1

推廣期內每晚9時發放熱門景點門票及電話卡買1送1及半價優惠，數量有限，先訂先得。買1送1門票包括：日本環球影城門票、香港迪士尼樂園門票、東京華納兄弟哈利波特影城門票、富士急樂園設施通票、台北101觀景台門票、台北故宮博物院門票、中韓泰電話卡；半價優惠包括廣州熱雪奇蹟門票。

最新交通優惠：HK$11機場快綫車票、租車、歐洲鐵路優惠

活動當然少不了最新的獨家交通優惠！11月11日晚上9時開搶HK$11機場快綫車票及英國LNER火車票1折優惠代碼；11月12日晚上9時開搶希斯路機場火車票1折優惠代碼；推廣期內每晚9時開搶租車半價優惠代碼，所有優惠先用先得。

推廣期內每晚9時發放熱門景點門票及電話卡買1送1及半價優惠，數量有限，先訂先得。買1送1門票包括：日本環球影城門票、香港迪士尼樂園門票、東京華納兄弟哈利波特影城門票、富士急樂園設施通票、台北101觀景台門票、台北故宮博物院門票、中韓泰電話卡；半價優惠包括廣州熱雪奇蹟門票。

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