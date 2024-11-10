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生態保育｜塱原自然生態公園昨開幕　公衆可預約「生態區」及「農業區」導賞

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「訪客區」佔地約5公頃，提供訪客設施及用作教育活動。（發展局圖片）

塱原自然生態公園昨日（9日）正式開放，公園佔地大約37公頃，分為三個管理區域，包括「生態區」、「農業區」及「訪客區」，公眾可在「訪客區」自由參觀及觀賞雀鳥，並可透過預約導賞，深入了解另外兩個區域。發展局局長甯漢豪今（10日）在網誌表示，公園是引證當局藉發展機會積極保育的成功例子；另外，東涌東新市鎮設立的試驗苗圃，也為促進該區生物多樣性及豐富城市景觀發揮作用。

園區屬核心保育部分的「生態區」佔地約21公頃，土拓署將部分旱田、荒廢的農田或生態價值相對較低的農地復修為不同的濕地生境，包括淺水池、水滋田、稻米田、沼澤，將塱原原來約14公頃的濕地，增加至22公頃，並維持塱原的生境多樣性，為野生動物提供合適的覓食、棲息及繁殖地方。

「農業區」佔地約11公頃，在漁護署管理下將農田租予農戶用作生態友善耕作。土拓署兩年前已完成農田的復修工作，並興建了貯物設施和長約1.9公里以石籠興建的灌溉水道。

「訪客區」則佔地約5公頃，用以提供訪客設施及用作教育活動，當中設有塱原自然生態中心、觀鳥屋、濕地廣場、木板步行道等，讓市民可以欣賞塱原不同的濕地生境，全面了解濕地生態系統，提高自然保育意識。

東涌東試驗苗圃種植超過110棵樹木品種

局方又指，隨著東涌東的基礎工程陸續完成，土拓署可持續大嶼辦事處於2023年初在該區設立了試驗苗圃，通過定期觀察、妥善護養、分析數據，了解不同樹木品種的生長表現，為日後位於東涌東的城市森林選出合適的樹木品種。

團隊在東涌東新填海土地的海旁，試驗種植超過110棵具生態價值和觀賞價值的樹木品種，包括比較適應都市環境的本土樹種，如餘甘子、黃牛木、紅楠樹等。現時苗圃及試驗中的樹木品種尚未向公眾展示，將來這些樹木經過妥善移植後，能為該區動植物提供棲息環境、促進生物多樣性，亦為市民大眾提供觀賞生境。

另外，項目團隊正構思在東涌東附近的海面試驗浮台式種植，計劃選取本土的樹木和蜜源植物，於海面建立不受干擾的生態踏腳石，為鳥類和昆蟲提供中途站，有助建立生態走廊。

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