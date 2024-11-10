  • 26°C
香港時間：20241110日 (日) 16:42

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球暖化｜林超英：全球氣溫急升憂天氣突變　斥發達國排氣最多卻要他國「埋單」

社會

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

前天文台長林超英。(梁健騰攝)

全球氣溫上升，上月是香港有紀錄以來的最暖10月。天文台前台長、香港鄉郊基金主席林超英指，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，擔心是天氣突變的開始。他形容氣候變化是「人類最大不公義」，呼籲社會避免過度消費。他引述科學研究，指未來影響香港的風暴數目會減少，但強度會增加，建議香港要加強應對強颱風的能力，並預防海水上升。

林超英今日（10日）出席電台節目表示，傳統上11月氣溫會急降，但香港受氣候變化影響，目前氣溫仍然較高，認為在香港的「石屎森林」，市民在密集環境下生活「好難過」。他指劏房住戶及街道清潔工等，最受炎熱天氣影響，建議改善劏房環境，加強單位的空氣流通。

全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，與工業革命時期比較，上升1.64度，較以往1.1、1.2度的增幅高出不少，每年氣溫升幅大，加上過去一年，全球海水平均溫度上升，南極洲海冰面積出現斷崖式下挫，林超英擔心是天氣突變的開始，形容自己心驚膽跳。

全球暖化下香港不能獨善其身，林超英指，傳統上11月會出現氣溫急降，「以前中秋節要着冷背心，𠵱家早兩日仲有人着吊帶仔」，認為在香港的「石屎森林」下，市民在密集環境下生活很辛苦。他指出，攤販、劏房戶、戶外工作者等，受到氣溫上升的影響尤其嚴重。

林超英任職天文台台長時，曾警告2020年至2029年10年內，香港會有一年全年不低於12度。事實上，過去數年已有一年僅一天低於12度，他坦言氣溫上升速度較預期中快，擔心2050年以前，地球氣溫的增幅，將超過臨界點的2度。

全球氣溫升高，各國仍不積極應對，林形容，氣候變化是「人類最大不公義」，稱發達國家排放最多溫室氣體，卻要非發達國家「埋單」。他稱，2015年聯合國氣候大會通過的《巴黎協定》，提出「國家自定貢獻」 減排，但有發達國家「不交功課」，亦沒有積極資助發展中國家減排，認爲減排成效低。

林超英認為，現階段要改善氣候變化，不能單靠政府力量，民間及商界也要出力。他認為大眾應改變消費習慣，有實際需要才購物，避免過度消費，「用買十件衫嘅錢攞嚟買一件，可以慳九件嘅能量」，指「有啲姐姐仔一件衫，淘返嚟着得嗰一兩次，我啲褲郁下都30年」，而商界積極發展ESG、即環境、社會及管治對減排亦有貢獻。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

ESG 電台 電台節目 大眾 地球 林超英 南極 南極洲 氣候暖化 天氣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

打風｜銀杏風力逐漸減弱　當威脅解除天文台將取消一號風球【不斷更新】
打風｜銀杏風力逐漸減弱　當威脅解除天文台將取消一號風球【不斷更新】
急症室最長等候時間（11月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月10日 時間12:05）
長壽之道｜美國研究揭1步行習慣可延壽20年　平均壽命達95歲更可防癌防心臟病
長壽之道｜美國研究揭1步行習慣可延壽20年　平均壽命達95歲更可防癌防心臟病
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化
禪柔運動｜彭羚「小玩意」變事業開班教禪柔　助母走出喪夫陰霾：久違了媽媽歡笑聲
禪柔運動｜彭羚「小玩意」變事業開班教禪柔　助母走出喪夫陰霾：久違了媽媽歡笑聲