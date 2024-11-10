全球暖化｜林超英：全球氣溫急升憂天氣突變　斥發達國排氣最多卻要他國「埋單」

▲ 前天文台長林超英。(梁健騰攝)

全球氣溫上升，上月是香港有紀錄以來的最暖10月。天文台前台長、香港鄉郊基金主席林超英指，全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，擔心是天氣突變的開始。他形容氣候變化是「人類最大不公義」，呼籲社會避免過度消費。他引述科學研究，指未來影響香港的風暴數目會減少，但強度會增加，建議香港要加強應對強颱風的能力，並預防海水上升。

林超英今日（10日）出席電台節目表示，傳統上11月氣溫會急降，但香港受氣候變化影響，目前氣溫仍然較高，認為在香港的「石屎森林」，市民在密集環境下生活「好難過」。他指劏房住戶及街道清潔工等，最受炎熱天氣影響，建議改善劏房環境，加強單位的空氣流通。

全球月均氣溫自去年6月起，連續14個月破紀錄，與工業革命時期比較，上升1.64度，較以往1.1、1.2度的增幅高出不少，每年氣溫升幅大，加上過去一年，全球海水平均溫度上升，南極洲海冰面積出現斷崖式下挫，林超英擔心是天氣突變的開始，形容自己心驚膽跳。

全球暖化下香港不能獨善其身，林超英指，傳統上11月會出現氣溫急降，「以前中秋節要着冷背心，𠵱家早兩日仲有人着吊帶仔」，認為在香港的「石屎森林」下，市民在密集環境下生活很辛苦。他指出，攤販、劏房戶、戶外工作者等，受到氣溫上升的影響尤其嚴重。

林超英任職天文台台長時，曾警告2020年至2029年10年內，香港會有一年全年不低於12度。事實上，過去數年已有一年僅一天低於12度，他坦言氣溫上升速度較預期中快，擔心2050年以前，地球氣溫的增幅，將超過臨界點的2度。

全球氣溫升高，各國仍不積極應對，林形容，氣候變化是「人類最大不公義」，稱發達國家排放最多溫室氣體，卻要非發達國家「埋單」。他稱，2015年聯合國氣候大會通過的《巴黎協定》，提出「國家自定貢獻」 減排，但有發達國家「不交功課」，亦沒有積極資助發展中國家減排，認爲減排成效低。

林超英認為，現階段要改善氣候變化，不能單靠政府力量，民間及商界也要出力。他認為大眾應改變消費習慣，有實際需要才購物，避免過度消費，「用買十件衫嘅錢攞嚟買一件，可以慳九件嘅能量」，指「有啲姐姐仔一件衫，淘返嚟着得嗰一兩次，我啲褲郁下都30年」，而商界積極發展ESG、即環境、社會及管治對減排亦有貢獻。

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