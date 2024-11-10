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過渡性房屋｜房屋局調高乙類租戶比例至最多8成　逾6500個單位供居不適切住房人士租用

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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房屋局局長何永賢。（資料圖片）

簡約公屋將於明年起陸續入伙，照顧輪候傳統公屋3年或以上的甲類申請者，房屋局局長何永賢今日（10日）在社交平台表示，過渡性房屋可以靈活增加乙類比例，讓兩類短期房屋項目更能照顧不同基層市民的迫切需要。

目前過渡性房屋設兩類申請，其中甲類指輪候公屋不少於三年人士，乙類則是居於不適切住房的人士、或有迫切需要但未符合輪候三年以上的家庭的人士。

何永賢指，自上月底，房屋局已向營運過渡性房屋的機構公布，因應個別項目的實際情況，可以更靈活調整甲乙類租戶比例，由早前的80︰20下調至最多50︰50，進一步放寬至在特定情況下可下調至最多20︰80。

她表示，一眾營運機構認同有關安排，現時已有12個項目調整了甲乙類比例，9個調整為50︰50，另有3個調整為60︰40。在現有約17,900個過渡性房屋單位中，可供乙類租用的單位超過6,500個。當中鄰近紅磡港鐵站的「善匯」、大埔的「樂善村」及「善樓」、元朗的「路德會雙魚薈」、「路德會七星薈」及「新田部屋」，及打鼓嶺的「博愛昇平村」，還有一定數量的乙類單位，歡迎有需要的合資格市民申請。

局方預期申請調整乙類租戶比例的項目會持續增加，令簡約公屋和過渡性房屋有更好分工，相輔相成，全面照顧更多有迫切需要的基層市民。

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何永賢 房屋局 過渡性房屋 公屋

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