陪審團制度｜林定國：社會可討論如何改善制度　政府暫無計劃帶頭討論

▲ 律政司司長林定國稱，《基本法》列明保留陪審團制度，社會可討論如何改善，但政府暫時無計劃帶頭討論。（資料圖片）

律政司司長林定國稱，《基本法》列明保留陪審團制度，社會可討論如何改善，但政府暫時無計劃帶頭討論，此刻亦無任何就改革陪審團制度的具體想法，會留意坊間意見，呼籲各持份者深思熟慮。

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，陪審團最終裁定6名不認罪被告罪脫，引發有意見要求改革陪審團制度。

林定國今日在電視節目表示，被問到有意見指要改變，甚至取消陪審團制度，他強調陪審團制度受《基本法》保障，需要保留。「有無需要優化的空間，優化空間目的係咩先？就係令到呢個制度係公平。」

現時陪審團的決定是不能被上訴，有建議認為應思考能否改動。林定國則指，陪審員判決的特色就是不提供理由，「你不知陪審員理由的話，怎樣運作。如果是陪審團決定，觸及到法庭引導、法官引導中可能法律上有些錯誤，都有一定的上訴機制，在這方面，怎樣可以再深思，是否真的有些不足的地方？」

冀一年內落實社區調解先導計劃部分工作

另外，施政報告提到會推出「社區調解先導計劃」，林定國表示，先導計劃可處理日常糾紛，包括鄰里之間有關漏水及噪音等問題，期望一年內有部分工作能落實，做到先行先試，之後再逐步擴展。

他表示，經法庭處理糾紛對抗性較重，只有一方贏，形容像「你死我亡」，而且訴訟需時較長、法律費用亦較昂貴，利用中間人調解可省時間及金錢；期望將來每宗民事案件均先嘗試調解。



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