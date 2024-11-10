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取締劏房｜「籠屋」租戶不滿政策未受規管　社協促設簡樸房最低人均居住面積、起始租金

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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基層回應規管劏房方案申訴會。（朱永倫攝）

施政報告提出立法取締劣質劏房，基層不滿政策不涵蓋「籠屋」床位，板間房租戶亦不知居所是否受規管，批規管界線模糊。社協倡釐清規管對象，並擴闊取締籠屋和板間房，另派支援隊跟進居民安置安排。

社區組織協會聯同約30位籠屋、板間房及劏房居民召開申訴會，有居民批評政府方案沒有涵蓋「籠屋」床位，也有居民不清楚板間房是否受規管，認為規管類別模糊不清，忽略居住條件更惡劣的居所。另有人擔心立法後業主會加租。

床位寓所住戶、現年63歲的方先生表示，施政報告並未顧及他們這類居住床位寓所的人，希望能將這種住宅形式取締，但認為這個過程肯定不容易，涉及到更多人的安置、配套等問題。

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方先生指，早年自己曾想搬到劏房居住，稍微改善一下環境，但自己年齡較大，加上收入不算穩定，難以負擔劏房租金，即便很多不符合簡樸房標準、僅約6平方米的劏房都要約4,000港元。

他坦言，自己租住在一間床位寓所近10年，一開始對輪候公屋並不抱希望，是在社協義工的建議下才在2021年左右開始輪候，目前自己的年齡已符合長者條件，或可能不久後就能輪候到。

（中）香港社區組織協會幹事施麗珊（朱永倫攝）

香港社區組織協會副主任施麗珊指出，當局在訂立「簡樸房」時未有訂立人均居住面積，簡樸房的標準難以滿足2人及以上的居住需求。她建議，簡樸房可以按最低人均居住面積為概念作規管，如以一人8平方米為基礎，每多一人增加5.5平方米。

她提到，香港現時有不少基層群體情況特殊，如雙非家庭、單非家庭但父母離異及非長者單身人士，這些群體中不少人收入較低，而選擇住床位寓所或板房，或由於家庭背景或文件問題，即便困難也不能申請公屋。施直斥，這類床位寓所或床位板房就是「香港之恥」，應被取締。

在訂立起始租金方面，施麗珊認為，改造單位需要一定成本，最終都會被轉嫁並體現在房租上，「不要說簡樸房，現在的8平方米以上也是4,000元以上，基本上這些人租不起8平方米以上劏房，才租3、40尺的床位。」現時由於沒有起始租金，在租約結束後劏房業主可上調租金，若租戶未能負擔，或被迫向下選擇居住環境更差的地方，期望政府立法時訂立合理的起始租金。

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