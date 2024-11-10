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美酒展｜香港國際美酒展吸逾8200名買家入場　酒商藉港府調低烈酒稅開拓市場

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發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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（貿發局提供）

貿發局主辦的第16屆香港國際美酒展昨天（9日）圓滿結束。為期3天的美酒展吸引來自61個國家及地區，逾8,200名貿易買家入場參觀採購。大會於昨天舉辦公眾日，特設Wine Fiesta專區開放予18歲或以上的公眾人士進場，吸引逾10,000名市民入場選購各地美酒，及參與品酒大師班、試酒會及座談會等活動，引證美酒展為重要的商貿及推廣平台。

貿發局副總裁張淑芬表示，今屆美酒展吸引逾8,200名環球買家參與，部份國家及地區的買家更錄得理想升幅，包括多個東盟國家如印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓和越南等，及日本、台灣和中國內地等。環球買家樂於到港參與美酒展，彰顯香港作為區內酒類貿易樞紐的優勢。

她續說，新一份施政報告公布下調烈酒稅，推動高端烈酒貿易。今屆美酒展有超過四份一展商帶來世界各地的烈酒，如中國白酒、威士忌、伏特加、白蘭地等，貿發局樂見很多展商和買家積極洽商，把握新措施帶來的商機。

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專營高端白酒的中國貴州金窖酒業，透過美酒展跟香港分銷商國際盛品採購集團達成合作協議。貴州金窖酒業執行總裁徐新洲稱，預計一年合作金額最少達1000萬元人民幣，助公司拓展海外市場。國際盛品行政總裁倫永源表示，中國白酒在全球華人市場潛力龐大，要藉著今次香港政府調低烈酒稅開拓市場，將中國白酒這傳統文化產物推廣到東南亞以至全球各地。貴州金窖亦藉著展會物色另一個香港買家，在香港分銷其白酒，雙方將就首年約200萬元人民幣的生意進行磋商。

來自愛爾蘭的威士忌展商Clonakilty Distillery Ltd首次參加美酒展，創辦人Michael Scully稱，在展會首一天半已結識約30位來自世界各地的潛在買家。他指，下調烈酒稅是個極好的消息，令世界知道香港矢志成為亞洲優質的酒類貿易樞紐。他續說，他結識的其中一位大買家，在香港和中國內地均有分銷酒品，預計會簽訂首筆約10萬歐元的訂單，當中部份高端威士忌受惠於新稅制，進口香港時可以獲得減稅，相信減稅提升了不少買家採購的意欲。他估計透過美酒展，數年內可獲得約值100萬歐元的訂單。

展覽期間共舉行了50場精彩活動，當中12場與烈酒相關。在《香港烈酒市場的回顧及展望（口味）轉變及稅制》的研討會上，有與會講者指，香港下調高端烈酒稅，不少企業已即時調低酒價，有助刺激烈酒需求。

展會迎合消費者及買家對酒類的多元化需求，帶來各式環球佳釀，有來自捷克、法國、德國、意大利的舊世界葡萄酒，及來自澳洲、南非、美國的新世界葡萄酒等，還有愛爾蘭威士忌、日本的清酒、琴酒、梅酒和燒酒、墨西哥的龍舌蘭酒等，各有買家追捧。

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