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打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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桃芝已增強為強烈熱帶風暴，預計本周三闖入本港400公里範圍。

【桃之 / 打風 / 颱風 /天文台】緊接熱帶氣旋「銀杏」，天文台預計另一熱帶氣旋「桃芝」將接力登場。

桃芝於周日（10日）已增強為強烈熱帶風暴，預計周三（13日）闖入本港400公里範圍，有機會於周一至二（11至12日）再度發出一號戒備信號。

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緊接熱帶氣旋「銀杏」，天文台預計另一熱帶氣旋「桃芝」將接力登場。（天文台網頁圖片）

11月11日（周一）

【12:00】

熱帶氣旋桃芝正橫過呂宋，預料會在今晚進入本港800公里範圍。天文台會在今晚8時至午夜12時之間發出一號戒備信號。

桃芝會在未來一兩日移向廣東西部沿岸至珠江口一帶，在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料該區風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台會考慮在明日（11月12日）稍後至星期三（11月13日）初時發出三號強風信號。

桃芝在星期四（11月14日）或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。市民請留意天文台的最新天氣預測。

【11:30】

熱帶氣旋桃芝會在未來一兩日橫過南海北部，移向廣東西部沿岸至珠江口一帶。在桃芝與東北季候風的共同影響下，本周中期廣東沿岸風勢逐漸增強及有狂風驟雨。預料桃芝會在靠近沿岸地區時有所減弱，但其減弱速度仍有不確定性。而一股達強風程度的東北季候風會在下周初影響華南。

在上午10時，颱風桃芝集結在馬尼拉之東北偏北約240公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋。 同時，熱帶風暴銀杏集結在西沙之西北偏西約100公里，預料向西南移動，時速約15公里，橫過海南島以南海域並逐漸減弱。此外，位於雅蒲島附近的低壓區正逐漸發展，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

此外，熱帶氣旋銀杏會在今明兩日移向越南中部沿岸並消散。而位於雅蒲島附近的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域，其後路徑存在相當變數。

【00:00】

根據現時預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝會在今日（11月11日）稍後至星期二（11月12日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。

在東北季候風及桃芝的共同影響下，星期三及星期四本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

11月10日（周日）

【18:00】天文台預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝會在周一（11日）稍後至周二（12日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。

在東北季候風及桃芝的共同影響下，周三及周四本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

【13:45】熱帶氣旋銀杏於周日（10日）繼續向西南方向移動並遠離本港，天文台在下午3時20分已取消一號戒備信號。

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