打風預測︱桃芝料周三闖入本港400公里　天文台預告最快周一發1號戒備信號

▲ 緊接熱帶氣旋「銀杏」，天文台預計另一熱帶氣旋「桃芝」將接力登場。（天文台網頁圖片）

【桃之 / 打風 / 颱風 /天文台】緊接熱帶氣旋「銀杏」，天文台預計另一熱帶氣旋「桃芝」將接力登場。

桃芝於周日（10日）已增強為強烈熱帶風暴，預計周三（13日）闖入本港400公里範圍，有機會於周一至二（11至12日）再度發出一號戒備信號。

11月10日（周日）

【18:00】天文台預測，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋桃芝會在周一（11日）稍後至周二（12日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。

在東北季候風及桃芝的共同影響下，周三及周四本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪。桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

【13:45】熱帶氣旋銀杏於周日（10日）繼續向西南方向移動並遠離本港，天文台在下午3時20分已取消一號戒備信號。

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