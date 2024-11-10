工商界座談會｜夏寶龍對創科及旅業發展提具體要求 促建設好陸海空三個「港」
撰文： 林曉君
發布時間： 29 分鐘前
最後更新： 21 分鐘前
工商界座談會上周五（8日）在深圳舉行，港澳辦主任夏寶龍在會上提出「六個需要」，並要求香港一定要繼續在「港」字上做好文章，建設好陸、海、空三個「港」。
夏寶龍對本港創科和旅遊業發展提出具體要求：
要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科產業規模。要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公里海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。
夏又促工商界和企業家面對外部勢力持續對香港抹黑攻擊，要發揮國際聯繫廣的優勢，積極舉辦各類國際交流活動，邀請更多外國友人來港實地考察，親眼見證香港的活力與魅力。
夏寶龍向工商界提「六個需要」
夏寶龍在會上向工商界提出「六個需要」。他說：
建設美好香港，需要大家堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；
需要大家開拓創新，積極探索新產業、新業態，為香港培育經濟增長新動能；
需要大家堅定支持特區政府，眾志成城，共同推進落實長遠發展規劃，為香港拓展發展新空間；
需要大家堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；
需要大家堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；
需要大家主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。
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