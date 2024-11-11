大學收生｜中大「睇餸食飯」擴大招非本地生　研購酒店增宿位

▲ 目前中大非本地生佔25%。（曾耀輝攝）

8間資助大學非本地生限額今年起放寬至4成，中文大學表示，目前該校非本地生佔25%，強調非為「跑數」，校方會「睇餸食飯」擴大招收非本地生，包括繼續增聘高質素教師，並有意買酒店或住宅增加宿位。

現佔25% 逐步達4成限額

中大入學及學生資助處處長王家徹指，早於2023年、即政府公布8大非本地生比例限額放寬至4成時，中大已制定5年計劃，從校園配套、教師人數等方面出發，令非本地生人數逐步達致接近4成限額；而中大本學年共錄取約800名非本地本科生，包括24人獲得「一帶一路」獎學金。

本學年8大非本地生人數均有提升，被問到是否認為8大是「跑數」追4成上限，王家徹回應時強調，沒有就招收非本地生「跑數」，亦不認同當局提升限額是為院校訂立KPI（關鍵績效指標），重申將按各項配套擴大招收非本地生，冀非本地及本地生能享受同樣待遇。

王家徹亦指，如校方要跑數，大可降低收生標準，他指目前中大非本地生的錄取率僅10%，其中國際文憑大學預科課程（IB）考生平均分為38分、英國高考（A-Level） 4A*等，形容中大正錄取全世界前列10%、甚至1%的學生，強調要將香港發展成國際教育樞紐，最重要是培育人才，讓學生為本港「省招牌」。

續聘高質教師 積極建宿舍

聘請教師方面，王家徹亦指，倘若大學師生比追不上學生人數增長，將對大學排名有影響，並強調中大對聘請老師仍然會維持高標準。

宿舍方面，王家徹指香港地價全球最貴，若要非本地生外出租住，會有很大挑戰，故中大正積極興建學生宿舍，繼去年新亞書院梅雲堂落成，崇基學院及聯合書院均有新宿舍正在興建。

王家徹亦透露，中大正與私人發展商商討，研究將酒店或住宅改建宿舍；對於施政報告提出預留逾60公頃用地發展北都教育城，相信可釋出學生宿舍空間，但就未能做到「宿舍在校」，不能達到中大部分書院要求的共宿共膳，將商討如何平衡。

他又認為大學發展策略是要提高「香港」品牌認受性，舉例指英、美及澳洲這3個國家，在國際上有一定認受性，認為香港未達上述國家水平，甚至及不上新加坡。

王提及中大最近到訪印度、日本及哈薩克等地招生，認為8大需攜手合作及共用資源，「做大個餅」，增強「香港」品牌的認受性。

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