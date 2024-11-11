  • 25°C
香港時間：20241111日 (一) 00:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

罕見疾病｜CRPS患者曾東區醫院就診　其後跨區到瑪麗求醫幾經折騰

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 特朗普 戰場上 乳癌 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

CRPS患者芷澄轉到瑪麗求醫時，經歷不少波折。（資料圖片）

本港「複雜性局部疼痛綜合症」(CRPS)患者數目不多，居於筲箕灣的芷澄最初到東區醫院就診，但因瑪麗醫院的痛症科資源較充足，後來獲建議轉到瑪麗求醫，但轉介及往後跨區治療的過程仍經歷不少波折。

芷澄最初到東區醫院求診，後來獲院方建議轉介時，只是着她自行尋求方法轉向瑪麗醫院重新求診，未獲直接轉介；其後轉到瑪麗醫院求醫，因其家住地區位於東區，故每次病發、需要臨時召救護車時，亦需事先到達香港大學站再召喚，過程折騰。

資源配套僅集中瑪麗

曾於瑪麗醫院工作的港大麻醉學系前系主任、現任臨床教授張志偉表示，有嚴重疼症的患者不少，不過病人未必懂得進一步就醫，而本港醫療架構亦未有相應改變照顧此類患者，長年以來只有該院具有較集中的治療資源，令部分病人要跨區治療。

至於芷澄目前身上裝置兩部脊髓電刺激器，約8年前才引入，張志偉當年有份參與。他稱本港目前只有一間供應商，裝機價格並不便宜，每年亦只有約10名病人裝設，要令價格降低，終歸回到供求問題。

張志偉指，裝置脊髓電刺激器可以令病情有效紓緩，不過如覆蓋神經綫未夠良好，就需要裝置第二部，裝置多久則需視乎病情而定。張指一般而言亦不希望芷澄這類案例需截肢，相信尚有治療方法能協助她。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

罕見疾病｜27歲女患罕見病不言棄盼「行得走得」　冀痛症科獲更多資源
今日 00:07
罕見疾病｜27歲女患罕見病不言棄盼「行得走得」　冀痛症科獲更多資源
罕見疾病｜學者指整全罕病名冊是助病人第一步　吸引藥廠研究
今日 00:21
罕見疾病｜學者指整全罕病名冊是助病人第一步　吸引藥廠研究
【港大研究】港大醫學院研發全球首個幹細胞新模型　為罕見免疫缺陷病患者帶來治療希望
22:47 2024/04/17
【港大研究】港大醫學院研發全球首個幹細胞新模型　為罕見免疫缺陷病患者帶來治療希望

你可能感興趣

罕見疾病｜27歲女患罕見病不言棄盼「行得走得」　冀痛症科獲更多資源
今日 00:07
罕見疾病｜27歲女患罕見病不言棄盼「行得走得」　冀痛症科獲更多資源
罕見疾病｜學者指整全罕病名冊是助病人第一步　吸引藥廠研究
今日 00:21
罕見疾病｜學者指整全罕病名冊是助病人第一步　吸引藥廠研究
【港大研究】港大醫學院研發全球首個幹細胞新模型　為罕見免疫缺陷病患者帶來治療希望
22:47 2024/04/17
【港大研究】港大醫學院研發全球首個幹細胞新模型　為罕見免疫缺陷病患者帶來治療希望
手術 治療 東區醫院 瑪麗醫院 痛症

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

長壽之道｜美國研究揭1步行習慣可延壽20年　平均壽命達95歲更可防癌防心臟病
長壽之道｜美國研究揭1步行習慣可延壽20年　平均壽命達95歲更可防癌防心臟病
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
急症室最長等候時間（11月11日 時間00:05）
急症室最長等候時間（11月11日 時間00:05）
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】