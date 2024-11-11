罕見疾病｜CRPS患者曾東區醫院就診　其後跨區到瑪麗求醫幾經折騰

▲ CRPS患者芷澄轉到瑪麗求醫時，經歷不少波折。（資料圖片）

本港「複雜性局部疼痛綜合症」(CRPS)患者數目不多，居於筲箕灣的芷澄最初到東區醫院就診，但因瑪麗醫院的痛症科資源較充足，後來獲建議轉到瑪麗求醫，但轉介及往後跨區治療的過程仍經歷不少波折。

芷澄最初到東區醫院求診，後來獲院方建議轉介時，只是着她自行尋求方法轉向瑪麗醫院重新求診，未獲直接轉介；其後轉到瑪麗醫院求醫，因其家住地區位於東區，故每次病發、需要臨時召救護車時，亦需事先到達香港大學站再召喚，過程折騰。

資源配套僅集中瑪麗

曾於瑪麗醫院工作的港大麻醉學系前系主任、現任臨床教授張志偉表示，有嚴重疼症的患者不少，不過病人未必懂得進一步就醫，而本港醫療架構亦未有相應改變照顧此類患者，長年以來只有該院具有較集中的治療資源，令部分病人要跨區治療。

至於芷澄目前身上裝置兩部脊髓電刺激器，約8年前才引入，張志偉當年有份參與。他稱本港目前只有一間供應商，裝機價格並不便宜，每年亦只有約10名病人裝設，要令價格降低，終歸回到供求問題。

張志偉指，裝置脊髓電刺激器可以令病情有效紓緩，不過如覆蓋神經綫未夠良好，就需要裝置第二部，裝置多久則需視乎病情而定。張指一般而言亦不希望芷澄這類案例需截肢，相信尚有治療方法能協助她。

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