吳文忻爸爸｜前港姐吳文忻抗癌期間接父親猝逝噩耗　至親離世大受打擊【附猝死10大先兆】

【吳文忻／乳癌／猝死／吳文忻爸爸】50歲前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹，Natalie）今年8月乳癌復發，最近積極抗癌，病情開始有起色。豈料，她日前在社交平台公佈噩耗，指爸爸突然猝死，對她來說是巨大打擊。

最新影片：

吳文忻爸爸猝死｜抗癌期間傳來噩耗

50歲前港姐季軍吳文忻Natalie（現名吳忻熹）最近積極赴泰抗癌，接受免疫細胞治療，病情有起色。剛過50歲生日的Natalie不時在社交平台開直播更新病情，自從今年8月發現乳癌復發後，癌細胞曾一度擴散至淋巴位置，前往泰國接受免疫細胞療法，幸運地在她50歲生日傳來好消息，左邊胸部腫瘤縮小一半。

吳文忻近況：

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豈料，吳文忻上周六（9日）在社交平台發文公佈父親死訊，並將亡父生前照片剪輯成短片，寄予對父親的思念。影片中可見吳文忻與父親昔日的合照，亦記載父親與孫女們的快樂的時光。

爸爸，你今天突然離世的消息，對我們每個人來說都是一個巨大打擊……

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吳文忻抗癌｜憶起爸爸晚年獲星探發掘：So proud of you!

帖文下有不少網民表示震驚，留言安慰吳文忻。吳文忻一直視爸爸為Handsome Dad，最新亦上載父親拍攝廣告的短片，回憶起父親剛從美國回流香港，晚年獲星探發掘，接拍荷里活網絡電視劇《The Expat》，飾演妮歌潔曼（Nicole Kidman）的老爺，對於爸爸的演出感自豪：「So proud of you!」

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吳文忻爸爸｜猝死4大高危因素

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

盧曉分享4個猝死高危因素：

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吳文忻爸爸｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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