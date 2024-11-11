雙11優惠｜CASETiFY年度激減　減價項目包括新上架iPhone 16配件

雙11本來名為光棍節（11月11日），以自己仍是單身一族為榮，同時這一天可以希望廣結男女有望「脫單」，但近年已成和大品牌減價促銷的大日子，深受大眾歡迎的手機殼品牌CASETiFY亦於這期間進行一次大規模的減價，大家入貨是最佳時候。

這一次優惠在CASETiFY STUDIO專門店和品牌的官方網站同步進行，凡選購一件指定產品即享85折，兩件75折、3件或以上可享7 折，而剛剛推出不久的iPhone 16系列產品亦加入優惠活動。

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其中的重點減價產品包括深受大家愛戴的藝術家系列，例如由Mofusand、YOUNG FOREST、Joguman、SSEBONG等亦現已支援iPhone 16。多款電子配件如人氣手機背帶、手機掛繩、Apple Watch錶帶、Snappy系列和PowerThru充電配件等指定人氣配件。

另外，亦推出節日優惠組合，一次過購置手機殼、Bounce極強錶帶和充電器等可獲更多優惠，聰明的你當然要在這數天作出行動。

產品查詢：3480 3281

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