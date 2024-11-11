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白松露｜CASTELLANA慈善拍賣饗宴 極罕白松露競投價達$120萬

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CASTELLANA連續第二年將拍賣與慈善晚宴結合

CASTELLANA日前舉辦第25屆世界阿爾巴白松露拍賣慈善晚宴，焦點是一顆重908克的阿爾巴白松露，經過亞洲和意大利的直播激烈競投，競投價達$120萬港元。

這次慈善拍賣項目涵蓋來自新加坡、維也納、法蘭克福、曼谷、首爾，以及意大利阿爾巴等地，共籌得300萬港元，善款用作支持受惠機構母親的抉擇，致力為弱勢兒童和青少年母親提供援助。

CASTELLANA延續了其慈善傳統，連續第二年將拍賣與慈善晚宴結合。

重908克的阿爾巴白松露

在拍賣直播期間，行政主廚Romeo Morelli帶來「八手聯乘」慈善饗宴，包括來自香港麗思卡爾頓米芝蓮餐廳TOSCA的Angelo Agliano，及來自文華東方酒店的Robin Zavou和和Matthew Reuther。六道菜式融入阿爾巴白松露元素，完美結合意大利菜色的精髓，為賓客的味蕾帶來頂級享受。

皮埃蒙特菜式以傳統和豐富的層次感而聞名，行政主廚Romeo Morelli同樣出生於皮埃蒙特，他解釋：「我與這片土地有著深厚的聯繫，廚師、當地生產者、養殖者和釀酒師之間合作無間，確保阿爾巴白松露等新鮮優質食材的供應。這不僅支持了當地經濟，還讓香港及世界各地的食客能夠享受非凡的感官體驗，講述著皮埃蒙特充滿熱情的故事。」

「八手聯乘」慈善饗宴

可持續性在CASTELLANA中扮演著重要角色，特別是選用「零公里」的優質食材，以減少污染；這旨在推廣有機耕作和環保農業的實踐。在這樣的環境下，素食和素菜在烹飪傳統中找到了自己的位置，為以肉食為主杆的皮埃蒙特菜式提供了新的維度。

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