結業潮｜灣仔Nebraska Steakhouse名人扒房開業8年結業　馳名花膠扒周潤發劉青雲曾幫襯

【結業潮/Nebraska Steakhouse/樂意扒房】灣仔Nebraska Steakhouse開業8年，以高質牛扒和厚切花膠而聞名，吸引不少明星光顧，如周潤發、劉青雲及黃秋生等。昨日（10日）是餐廳最後營業日，老闆感謝熟客們的支持，並交代接下來11日至13日會進行清理，為減少浪費，歡迎市民到場參觀，並可免費自取餐飲用具或傢俬。

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位於灣仔的Nebraska Steakhouse早前在Facebook宣布將於11月10日（星期日）結業，餐廳老闆表示：「擁抱再見，再次感謝大家的支持。」Nebraska Steakhouse會在接下來的11月11日至13日進行清理，為了減少浪費，歡迎市民到場參觀，並可免費自取或以優惠價格選購合適的餐飲用具或傢俬。

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這家餐廳的前身是開業逾40年的樂意扒房（Louis' Steak House），因面對高昂租金而於2016年結業，Nebraska Steakhouse則由該家族成員創立，繼承了其卓越的餐飲傳統。開業8年以來，Nebraska Steakhouse除了主打牛扒外，厚切花膠也是另一道招牌菜，花膠扒有手掌般大，經秘製配方炆煮後入味香濃，腍滑有彈性，而米粉充分吸收了醬汁的精華，令人吃過不停。Louis' Steak House的一系列招牌菜吸引了不少明星光顧，包括周潤發、劉青雲及黃秋生等，「名人扒房」的美譽因此而來。

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隨著經濟環境的變化，餐廳於今年8月在社交平台上宣布將結業，並在月初開始倒數，引來大批熟客趕來品嘗「最後的味道」。網民於餐廳Facebook留言表示不捨，「食物及服務水準是一流，感恩曾經享受過。」另有人表示：「我始終未找到一間扒房可以取代Nebraska！」更有食客希望老闆能夠繼續家族的餐飲事業。

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