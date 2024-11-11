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沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！

社會

發布時間： 2 小時前

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食客沙田某餐廳用膳，肉眼扒餐70蚊埋單變$108，店員咁解釋！

餐廳有意誤導還是表達有誤？近日，有人在社交平台Threads發布帖文，指同行3人遭沙田一餐廳「出口術誤導」，點餐時聽到店員推薦的肉眼扒餐「70蚊」，他們認為十分優惠，便都點了該套餐。

但結賬時卻驚訝發現該套餐價格為108元，店員解釋點餐時說的是「差10蚊」而非「70蚊」，樓主認為餐廳有故意誤導食客之嫌，遂向海關及消委會舉報投訴，並嘲諷此舉是小店的「生存奇招」。

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沙田餐廳｜餐廳店員疑「出口術誤導食客」

食客於社交平台發布帖文，指沙田一餐廳「出口術誤導食客」，表示日前他們一行3人於餐廳食晚餐，點菜時店員推薦「肉眼扒餐」，詢問價格後，三人聽到的回答皆是「70蚊」，他們認為原價118元的套餐「如果現收70元當然是抵食」，遂與友人各點一份。

結賬時，樓主驚訝發現賬單寫明顯示「牛扒晚餐標價為$108而不是$70」，便向店員詢問，店員解釋稱「差10蚊」，樓主略帶疑惑再次詢問「不是70元嗎？」，店員回答道「差10蚊」，此時樓主才明白店員說的是套餐比原價118元便宜10元，即108元。

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沙田餐廳｜樓主指責餐廳刻意誤導

樓主十分肯定「點餐時店員一定聽到我們對話，但她沒有當面糾正我們誤會了價錢，這一點可能構成有心欺騙」，並認為店員是有心選用「差10蚊」這一與「70蚊」讀音類似的表達誤導食客，而非「平10蚊」、「減10蚊」這類常見說法或直接告知「108元」。

樓主還稱，點餐時友人欲點多士，被店員以「沒有多士類」為由拒絕，於是改點湯飯，但原來扒餐會贈送1塊多士，店員卻不解釋多士可隨餐附送，故樓主認為店員「自打嘴巴」。

沙田餐廳｜食客向海關及消委會舉報投訴

樓主指該餐廳為「不良小店」，以「奇招」誤導食客，「香港有很多用心製作的小心生存不到，反而這些不良小店可用奇招生存，這解釋香港飲食業為何生意這麼差，因為業界太多害群之馬！」，事後他向海關及消委會舉報投訴。

沙田餐廳｜網民：正常唔會講差10蚊

不少網民支持樓主看法，並支持其維權「點會回答差10蚊，好怪好古惑」、「正常唔會講差10蚊，除非數學題」、「你有冇企硬唔俾$108」，並指責餐廳「真係垃圾餐廳嚟，幾廿蚊都要呃」。

不過，有網民認爲餐廳不存在欺騙，可能僅是誤會「個店員係咪講廣東話唔正先？係嘅話就係誤會」、「上次去食，班姐姐都好有禮貌 可能鄉音誤會 」。

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