親子自助餐｜沙田萬怡酒店自助餐優惠$111/位　任食即開生蠔/鱈場蟹腳/波士頓龍蝦

▲ 沙田萬怡酒店自助餐優惠$111/位，任食即開生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/香港沙田萬怡酒店】適逢一年一度雙11，KKday推出香港沙田萬怡酒店自助餐優惠，震撼價$111/位，即可品嚐即開生蠔、鱈場蟹腳、龍蝦、MOVENPICK 雪糕，優惠於今日（11日）中午12時開搶，即睇詳情！

自助餐優惠｜香港沙田萬怡酒店自助餐$111/位

香港沙田萬怡酒店 MoMo Café「野菌與可可盛宴」自助晚餐精提供多款冰鎮海鮮、壽司及刺身，包括即開生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦（平日限定）等，亦有燒澳洲穀飼西冷牛肉、慢煮香茅西班牙杜洛克豬柳、芝士噴泉等烤肉及特色中西熱盤。至於甜品更有多款口味的MOVENPICK雪糕。周末限定供應麵包蟹、帶子、蒸新鮮龍蝦等美食。自助午餐同樣有即開生蠔，以及多款海鮮、刺身，如鮮蜆、紐西蘭青口、翡翠螺等。

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自助餐優惠｜香港沙田萬怡酒店優惠詳情

開售日期：11月11日12:00至11月17日23:59

用餐日期：11月12日至12月8日

地址：新界沙田安平街1號2樓香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

最新影片：

【KKday 11.11 大折日–$111/位】「野菌與可可盛宴」自助晚餐

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠價：星期一至四 $111（原價$724/位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 快閃限量搶–第二位$11】「野菌與可可盛宴」自助晚餐

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠價：

星期一至四 $724+$11/2位，平均$368/位（原價$1,448/2位）

以 65折加購：小童（3-11歲）$306/位，長者（60歲以上）$411/位（原價小童 $449/位，長者$603/位）

星期五至日、公眾假期及前夕 $823+$11/2位，平均$417/位（原價$1,646/2

位）

以65折加購：小童（3-11歲）$306/位，長者（60歲以上）$411/位（原價小童$449/位，長者$603/位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 11.11 大折日–$111/位】「野菌與可可盛宴」自助午餐

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠價：星期一至五 $111（原價$405/位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 11.11 大折日 –第二位$11】「野菌與可可盛宴」自助午餐

用餐時間：12:00 - 14:30

優惠價：

星期一至五 $405+$11/2位，平均$208/位（原價$810/2位）

以6折加購：小童（3-11歲）$160/位，長者（60歲以上）$209/位（原價小童$251/位，長者$328/位）

星期六至日及公眾假期 $527+$11/2位，平均$269/位（原價$1,052/2位）

以65折加購：小童（3-11歲）$254/位，長者（60歲以上）$284/位（原價小童$372/位，長者$416/位）

預訂連結：【KKday網站】

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