  • 26°C
香港時間：20241111日 (一) 13:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐｜沙田萬怡酒店自助餐優惠$111/位　任食即開生蠔/鱈場蟹腳/波士頓龍蝦

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

沙田萬怡酒店自助餐優惠$111/位，任食即開生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/香港沙田萬怡酒店】適逢一年一度雙11，KKday推出香港沙田萬怡酒店自助餐優惠，震撼價$111/位，即可品嚐即開生蠔、鱈場蟹腳、龍蝦、MOVENPICK 雪糕，優惠於今日（11日）中午12時開搶，即睇詳情！

自助餐優惠｜香港沙田萬怡酒店自助餐$111/位

香港沙田萬怡酒店 MoMo Café「野菌與可可盛宴」自助晚餐精提供多款冰鎮海鮮、壽司及刺身，包括即開生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦（平日限定）等，亦有燒澳洲穀飼西冷牛肉、慢煮香茅西班牙杜洛克豬柳、芝士噴泉等烤肉及特色中西熱盤。至於甜品更有多款口味的MOVENPICK雪糕。周末限定供應麵包蟹、帶子、蒸新鮮龍蝦等美食。自助午餐同樣有即開生蠔，以及多款海鮮、刺身，如鮮蜆、紐西蘭青口、翡翠螺等。

點擊下圖瀏覽自助餐菜式：

點擊圖片放大
+17
+16

自助餐優惠｜香港沙田萬怡酒店優惠詳情

開售日期：11月11日12:00至11月17日23:59
用餐日期：11月12日至12月8日
地址：新界沙田安平街1號2樓香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

最新影片：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

【KKday 11.11 大折日–$111/位】「野菌與可可盛宴」自助晚餐
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠價：星期一至四 $111（原價$724/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 快閃限量搶–第二位$11】「野菌與可可盛宴」自助晚餐
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠價：
星期一至四 $724+$11/2位，平均$368/位（原價$1,448/2位）
以 65折加購：小童（3-11歲）$306/位，長者（60歲以上）$411/位（原價小童 $449/位，長者$603/位）

星期五至日、公眾假期及前夕 $823+$11/2位，平均$417/位（原價$1,646/2
位） 
以65折加購：小童（3-11歲）$306/位，長者（60歲以上）$411/位（原價小童$449/位，長者$603/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 11.11 大折日–$111/位】「野菌與可可盛宴」自助午餐
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠價：星期一至五 $111（原價$405/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 11.11 大折日 –第二位$11】「野菌與可可盛宴」自助午餐
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠價：
星期一至五 $405+$11/2位，平均$208/位（原價$810/2位）
以6折加購：小童（3-11歲）$160/位，長者（60歲以上）$209/位（原價小童$251/位，長者$328/位）

星期六至日及公眾假期 $527+$11/2位，平均$269/位（原價$1,052/2位）
以65折加購：小童（3-11歲）$254/位，長者（60歲以上）$284/位（原價小童$372/位，長者$416/位）
預訂連結：【KKday網站

更多雙11優惠報道：

雙11優惠｜半島精品店全店89折優惠　尊享指定禮品買一贈一禮遇

雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數　來回大阪機票連稅低至$2490起

雙11優惠｜Le Creuset一連7日激減低至3折　11大抵買推介鑄鐵鍋/陶瓷餐具$126起

雙11優惠｜IKEA雙11大減價低至6折　儲物櫃/梳化/傢俬$49.9起/滿指定金額減$400

雙11優惠｜KKday雙11優惠一文看清　迪士尼買1送1/自助餐低至$11/送機票住宿【不斷更新】

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜灣仔Nebraska Steakhouse名人扒房開業8年結業　馳名花膠扒周潤發劉青雲曾幫襯
今日 10:58
結業潮｜灣仔Nebraska Steakhouse名人扒房開業8年結業　馳名花膠扒周潤發劉青雲曾幫襯
MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折
13:11 2024/11/07
MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園消費抽獎送機票
14:02 2024/11/08
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園消費抽獎送機票

你可能感興趣

結業潮｜灣仔Nebraska Steakhouse名人扒房開業8年結業　馳名花膠扒周潤發劉青雲曾幫襯
今日 10:58
結業潮｜灣仔Nebraska Steakhouse名人扒房開業8年結業　馳名花膠扒周潤發劉青雲曾幫襯
MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折
13:11 2024/11/07
MUJI新店｜MUJI荷里活廣場新店推開業優惠　10大精選推介低至$10起+會員再9折
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園消費抽獎送機票
14:02 2024/11/08
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園消費抽獎送機票
自助餐 酒店 著數優惠

最高瀏覽

友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】