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職場文化｜公司裁員驚有份OL不停用盡公司醫生　晚晚失眠壓力爆煲欲輕生

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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公司裁員驚有份，OL不停用盡公司醫生，晚晚失眠壓力爆煲欲輕生。

【職場文化／裁員／打工仔】面對公司裁員，不少打工仔都會擔心自己工作不保。近日有一名女網民在網上發文稱，公司即將裁員，由於擔心自己會被裁，於是不停用盡公司醫生，大呻壓力爆煲，「成日返工好驚，想喊」。

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職場文化｜OL擔心被裁壓力爆煲

有女網民昨日（10日）匿名在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」發帖表示，自己所在的公司面臨裁員，因擔心自己有份，於是近期不停用盡公司醫生，並向網民求助，「我唔知仲有乜我要做定，只係想呻下我好驚」。

她續指，使用公司醫生應該不會影響自己是否被裁，但就不敢請病假。惟面對公司裁員令她每天上班擔驚受怕，壓力爆煲，更曾出現輕生的念頭。

honestly，我之前有諗過（輕生），晚晚瞓唔到，boss好憎，佢要交人都真係迫人，日日搵我錯處，出面又搵唔到工，成日返工好驚。想喊...

職場文化｜網民建議做好心理准備

帖文發出後引起大量網民熱議，不少網民勸樓主無需提前焦慮，「未炒你已經咁焦慮，何必呢？」、「邊驚得咁多」。亦有人建議樓主做好心理准備，可以準備好簡歷申請新工，「見步行步，準備好CV，申請吓工，錢足夠可以休息一吓，去吓旅行，學吓嘢，做吓義工；錢唔夠咪乜都做吓先，騎牛搵馬，保安，清潔，外賣步兵，肯做一定有嘢做」。

更多網民留言請看：

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職場文化｜6大症狀自測職場抑鬱

台灣同伴心理諮商所所長余佳容，曾在個人Facebook專頁發文，指出一上班就敏感易怒，情緒不穩，此類情況有可能是患上「職場抑鬱症」。她解釋，「職場抑鬱症」通常表現為長期處於高壓的工作環境中，導致情緒不穩定、情感疲憊、缺乏動力和興趣，以及出現失眠、注意力不集中、頭痛、胃痛等生理症狀。

她續指，「職場抑鬱症」本身並非抑鬱症的一個種類，診斷書上並不會有這個名稱出現，但可參考以下6項常見症狀，分析自己是否亦有職場抑鬱的傾向：

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