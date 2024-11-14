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8大最易傷「膝」職業你要知 教你一招360°全方位強肌護關

特約

發布時間： 2024/11/14 17:00

最後更新： 2024/11/14 17:20

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傷「膝」與職業有關？在很多職業中，經常要長時間坐或站。又或是女士需經常穿着高跟鞋上班，很容易導致關節不適及腳部肌肉疲勞的問題。以下8大最易傷「膝」職業，你是否其中一員？即使有關節問題也不用怕，教你一招輕鬆360°全方位強肌護關，助你提升肌肉密度和力量，修補軟骨，潤滑關節，重拾活「力」。

8類職業最傷「膝」 久坐久站關節易勞損

大家別以為在冷氣房「坐定定」或「企定定」工作很舒適，最多只是肌肉痠痛，習慣了就無問題。其實長時間維持同一姿勢，已為關節帶來負擔。以下是8大最易傷「膝」的職業，你是否其中一員？

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種種關節不適，其實與肌肉力量不足有關，當肌肉無法提供足夠的支持時，關節承受的壓力會增加，有可能導致關節軟骨的磨損和關節液的流失。關節液的流失會使得關節活動時缺乏潤滑，進而引發疼痛和僵硬感。加上隨着年齡增長或長期過度使用，關節軟骨可能逐漸磨損，導致骨頭之間的摩擦增加，從而引發關節痛。

守護關節 健康關節、骨骼和肌肉缺一不可

要保持關節的靈活性和力量，健康的關節、骨骼和肌肉缺一不可。加拿大楓之寶強肌護關360有助三者之間達到良好的平衡，有效減少關節不適的風險，提升生活質量。

加拿大楓之寶強肌護關360  4重把「關」助重拾靈活

想關節靈活健康，就要及早把「關」。推薦加拿大楓之寶強肌護關360，專為提升肌肉密度和力量而設計，能夠有效修補軟骨，潤滑關節，並為關節提供全方位的保護。其BioCell Collagen® 專利成分提供天然水解二型膠原蛋白、LMW透明質酸、軟骨素，主要功能包括︰

● 天然水解二型膠原蛋白︰膠原蛋白是關節軟骨的主要成分，能夠修復受損的軟骨組織。

● LMW透明質酸︰能補充關節液，有助吸收震動，潤澤關節。

● 軟骨素︰能促進關節液的生成，保持關節的潤滑性，減少磨擦和疼痛。

另外，產品還含有葡萄糖胺，幫助補充關節液、潤滑關節，為你的關節重重把「關」。有助改善關節靈活性，經常坐或站立也不容易感到疲勞，亦能強化肌力，減輕平日活動如上斜、上落樓梯等的勞損，讓你在繁忙的生活和工作中也能保持活力。

關節痛「救星」4效止痛NEM™ 有助減輕疼痛不適

如果出現關節痛，還有一款加入雙重天然止痛成分NEM™蛋殼膜及薑黃素的加拿大楓之寶4效止痛NEM™，無副作用，有效減少疼痛、改善僵硬、保護軟骨、提升關節靈活度，臨床研究測試即日起效*，有效減痛7成**，24小時肌肉損傷減少最多2.8倍^。

*Stratum Nutrition. (2021). PRLOG Press Release Distribution
** Ruff, K J. et al. (2018). Clin Interv Aging. 2009;4:235-240.
^ Nakhostin-Roohi B.et al.(2016). Ann Appl Sport Sci, 4(2):25-31 

星級運動員親證靠強肌護關360及4效止痛NEMTM提升運動表現

滑板運動員陸俊彥經常進行高強度的運動訓練，大量的跳躍、翻轉和急速移動，對關節的衝擊力很大，容易導致關節磨損或受傷。他說︰「踩滑板對關節、筋腱、韌帶、肌肉的要求高，運動後有痛、筋腱不適，就會服用加拿大楓之寶4效止痛NEMTM，有效改善關節僵硬。而且，我更會每日服用楓之寶強肌護關360，幫我強化肌肉力量及密度，提升運動表現。」

立即為關節把「關」 即享萬寧超抵7折體驗價

由即日起至11月21日，於萬寧可享「加拿大楓之寶強肌護關360」及「加拿大楓之寶4效止痛NEM™」7折體驗價優惠。如果你是以上8大傷「膝」職業的其中一員，或者有關節不適的困擾，就要把握機會立即購買：

加拿大楓之寶強肌護關360
7折體驗價 $199/盒 （建議零售價$289）。
https://bit.ly/MNG360Triple

加拿大楓之寶4效止痛NEM™
7折體驗價 $237/盒 （建議零售價$339）。
https://bit.ly/MNG_QPRNEM

註：產品供應及優惠因各零售商而有所不同。優惠受條款及細則約束。

（特約）

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