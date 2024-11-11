星級家庭｜張頴康夫婦為7歲仔辦娃娃魚生日會　碩士媽媽麥雅緻化身做「吹波波小姐」

▲ 碩士媽媽麥雅緻好學不倦，是子女的最好身教！

【麥雅緻/張頴康/星二代】麥雅緻（Angie）與張頴康婚後育有3名子女，上月二仔小花生7歲生日，二人就為他舉辦一個別開生面的六角恐龍魚主題生日會，身為教育碩士的Angie，為氹愛兒開心，不惜化身做「吹波波小姐」努力吹氣球，既溫馨又搞笑！

▲ 張頴康夫婦育有3名子女（IG圖片）

星級家庭｜麥雅緻夫婦為二仔辦生日會

Angie與張頴康是圈中的模範夫婦，育有10歲大女小豆（張雅喬）、7歲二仔小花生（張迅橋）和3歲細仔小蛋黃，一家5口樂也融融。兩人日前在社交平台上載一條為小花生慶祝生日的短片，並留言謂：「10月17 號係小花生嘅生日，上個月中就幫佢搞咗個六角恐龍魚（ 又名娃娃魚） 主題嘅生日會。」

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星級家庭｜「吹BB先生」張頴康身兼攝影師

她表示當時兩公婆剛去完旅行回來，因此沒有足夠時間籌備生日會，幸好最後找到現時這間室內遊樂場 ，一條龍幫手處理食物，又提供大地方讓小朋友玩。從片中可見，張頴康化身攝影師負責拍攝生日花絮，首先他叫壽星仔小花生介紹什麼是六角恐龍魚？小花生精靈回答：「就是一條魚很像恐龍，不過它可以游泳的。」原來就是大家平日所講的娃娃魚。

而Angie手拿氣球，笑稱自己是吹波波小姐，張頴康即自稱是吹BB先生，非常合拍。除了他們一家人之外，他們又請來不少小朋友參與派對，場面熱鬧，而且大家也玩得相當開心！

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星級家庭｜麥雅緻修畢兒童與家庭教育文學碩士課程

其實Angie絕對是好媽媽，為了小朋友付出不少努力，10歲已移居美國的她，於美國三藩市大學（University of San Francisco）修畢教育碩士課程，及後擔任幼稚園老師4年，但當媽媽後，覺得自己所學到的知識未能應用在子女身上，認為教別人與教自己的子女是兩回事，因而決定重返校園，2019年修讀香港教育大學「兒童與家庭教育文學碩士」課程，既可以進修知識，又可藉此做好身教，鼓勵子女對學習產生興趣，她好學不倦的精神，亦身教到小朋友，大女小豆還立志當一名英文老師。

【好學媽媽】麥雅緻修畢碩士身教好學不倦 女兒讀王錦輝中小學立志做英文老師

星級家庭｜大女二仔同讀王錦輝中小學

當初Angie重返校園，另一契機是見大女升小學，於是計劃一起讀書，為她樹立一個好榜樣，而小豆正就讀的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學位於沙田區，二仔小花生亦跟姐姐一樣入讀該校。

▲ 大女二仔同讀王錦輝中小學（IG圖片）

王錦輝中小學於2006年創校，以英語為主要教學語言，鼓勵多元智能發展，除了將近年大熱的STEM獨立成科，又將「其他學習經歷」（Other Learning Experiences，簡稱OLE）課程變成正常課節，設有學期課程及全年課程兩種，是近年大熱的直資一條龍男女校，全年學費約 $44,800，分10期繳交。

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