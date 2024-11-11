主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　2大平台推雙11優惠$284.5起入園

▲ 香港迪士尼樂園門票買一送一，Klook及Trip.com推雙11優惠，人均$284.5起入園。

【香港迪士尼樂園/迪士尼買一送一/雙11優惠】今日是一年一度的雙11，兩大旅遊平台Klook及Trip.com推出香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，折後人均低至$284.5起，聖誕及新年日子都可以入園，即睇優惠詳情，把握機會搶飛！

雙11優惠｜Klook香港迪士尼樂園門票人均$311

Klook雙11推出震撼旅遊優惠，11月11日00:00有香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，香港迪士尼樂園1日門票成人只需$311，付款時輸入優惠碼【HKD11DISB1G1】即享有優惠，更可預訂聖誕及新年日子。

Klook香港迪士尼樂園門票優惠詳情

開售日期：2024年11月11日12AM起，售完即止

適用日期：2024年11月12日至2025年2月5日

優惠價：1日門票成人只需$622起（人均：$311，原價：$1,244起）

優惠碼：【HKD11DISB1G1】

預訂連結：【Klook網站】

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雙11優惠｜Trip.com香港迪士尼樂園門票人均$284.5

Trip.com亦將於今日（11日）晚上9時推出香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，2張成人1日門票原價$1,338起，折後只需$569起，人均最平$284.5起。

Trip.com香港迪士尼樂園門票優惠詳情

開售日期：2024年11月11日9PM起

優惠價：$569/2張成人門票，人均$284.5起

預訂連結：【Trip.com網站】

香港迪士尼樂園聖誕活動

香港迪士尼樂園魔雪奇緣今年將推出世界首個飄雪聖誕，阿德爾王國的每個角落都會裝上聖誕佈置，一眾迪士尼朋友會換上傳統的聖誕服飾，奇妙夢想城堡舞台將會上演的「星願夢幻 飄雪時刻」，Duffy與好友亦會以充滿節日色彩的造型登場。

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